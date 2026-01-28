Хто відповідатимме за "малу ППО": Федоров розповів, як Україна посилює захист від дронів

Українське небо під захистом / © ТСН

В Україні триває трансформація системи «малої» протиповітряної оборони для більш ефективної протидії масованим атакам російських дронів. Міністерство оборони змінює підходи до захисту неба та формує окреме командування «малої» ППО.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

«Нещодавно відбулося призначення одного з найефективніших командирів Лазаря заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ. Під його керівництвом формується командування „малої“ ППО — цей напрям очолив полковник Євгеній Хлєбніков», — повідомив він.

Основним завданням нового підрозділу є створення системи, здатної оперативно реагувати на зміну тактики ворога, аналізувати загрози та ефективно перехоплювати ворожі безпілотники й інші повітряні цілі.

Що відомо про Хлєбнікова — очільника командування «малої» ППО

У Міноборони зазначають, що Євгеній Хлєбніков має значний бойовий та управлінський досвід. Він проходив службу у підрозділах зенітних ракетних військ Повітряних сил, працював у Генеральному штабі за напрямом розвитку ППО, а з початку повномасштабного вторгнення керував застосуванням Bayraktar під час оборони Києва та Чернігівщини.

Також Хлєбніков брав участь у плануванні операції зі звільнення острова Зміїний та був учасником боїв за Донецький аеропорт у 2014-2015 роках.

Найближчим часом планують посилити систему управління «малою» ППО в кожному регіоні та сформувати потужну команду для подальшого розвитку цього напряму.

У Міноборони наголошують, що це лише перші кроки оновленої команди відомства у створенні дієвої багаторівневої системи захисту українського неба.

Нагадаємо, раніше в Міноборони анонсували створення дроново-штурмових підрозділів із новою доктриною застосування БпЛА. Міністр Федоров навів приклад успішної та унікальної операції в Куп’янську і наголосив, що майбутнє буде за новоствореними підрозділами.