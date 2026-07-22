ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
767
Час на прочитання
1 хв

Хто втратить бронювання від 1 вересня: відповідь юриста

Українці, які мають «бронь» від мобілізації, ризикують втратити її вже від 1 вересня 2026 року.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Мобілізація 2026

Мобілізація 2026 / © ТСН

Рішення про критичність деяких підприємств діятимуть до 1 вересня. Тому українці, які працюють на цих підприємствах і мають бронювання, можуть його втратити.

Про це розповів юрист ЮК «Приходько та партнери» Микола Сіренко у коментарі «РБК-Україна».

Він пояснив, що бронювання не може діяти довше, ніж саме рішення про критичність.

Юрист нагадав, що, за рішенням Кабміну, підприємства, що мали критичність станом на 2 червня 2026 року, зберігають його протягом певного терміну, але не довше 1 вересня 2026 року.

Обмеження не стосується підприємств оборонного комплексу, а також компаній, які до 10 серпня подадуть необхідну звітність та відповідатимуть оновленим критеріям.

Сіренко уточнив: якщо підприємство не отримало документ про скасування критичності, бронювання залишається чинним.

Раніше ми писали, що насправді відбувається з новим порядком бронювання від мобілізації і навіщо влада готує ревізію критичних підприємств.

Також раніше у ЗМІ повідомили, що на Ставці Верховного головнокомандувача вирішили заборонити бронювання в «Дії».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
767
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie