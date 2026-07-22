Хто втратить бронювання від 1 вересня: відповідь юриста

Мобілізація 2026 / © ТСН

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Рішення про критичність деяких підприємств діятимуть до 1 вересня. Тому українці, які працюють на цих підприємствах і мають бронювання, можуть його втратити.

Про це розповів юрист ЮК «Приходько та партнери» Микола Сіренко у коментарі «РБК-Україна».

Він пояснив, що бронювання не може діяти довше, ніж саме рішення про критичність.

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Юрист нагадав, що, за рішенням Кабміну, підприємства, що мали критичність станом на 2 червня 2026 року, зберігають його протягом певного терміну, але не довше 1 вересня 2026 року.

Обмеження не стосується підприємств оборонного комплексу, а також компаній, які до 10 серпня подадуть необхідну звітність та відповідатимуть оновленим критеріям.

Сіренко уточнив: якщо підприємство не отримало документ про скасування критичності, бронювання залишається чинним.

Раніше ми писали, що насправді відбувається з новим порядком бронювання від мобілізації і навіщо влада готує ревізію критичних підприємств.

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Також раніше у ЗМІ повідомили, що на Ставці Верховного головнокомандувача вирішили заборонити бронювання в «Дії».

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