Хто видобуватиме літій на Кіровоградщині: обрано інвестора для розробки родовища "Добра"

Міністерка економіки України Юлія Свириденко / © Юлія Свириденко

В Україні вперше визначено переможця конкурсу на розробку родовища літію в межах механізму угоди про розподіл продукції (УРП).

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Пілотним проєктом стала розробка літієвого родовища «Ділянка Добра» у Кіровоградській області. Реалізація проєкту передбачає залучення щонайменше 179 млн доларів капітальних інвестицій. Із них 12 млн доларів планується спрямувати на проведення нової геологорозвідки та міжнародного аудиту запасів, ще 167 млн доларів — на організацію видобутку та збагачення літію за умови підтвердження промислових запасів.

До конкурсного відбору, який проводився за 100-бальною системою оцінки, були допущені українські та іноземні компанії й консорціуми з відповідними фінансовими ресурсами, технічними можливостями та досвідом у сфері надрокористування.

Переможцем стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акціонерами якої є міжнародні компанії TechMet та The Rock Holdings. Вони мають значний досвід у сфері видобутку критично важливих корисних копалин. Зокрема, TechMet володіє частками в 10 активах на чотирьох континентах і реалізує складні проєкти з розвідки, видобутку та переробки стратегічних мінералів.

Очікується, що проєкт стане каталізатором для залучення нових інвесторів та стане першим кроком у ширшому плані інтеграції України в глобальні ланцюги постачання стратегічних партнерів. «Ділянка Добра» є лише початком масштабної програми розвитку критичних мінералів.

Механізм УРП передбачає партнерство інвестора з державою, водночас родовище залишається у власності народу України. Залучення стратегічних інвесторів зі США та країн ЄС сприятиме впровадженню сучасних технологій, підвищенню міжнародної уваги до України та створенню додаткових безпекових гарантій.

«Цей проєкт відкриває безпрецедентні можливості для входження України у висококонкурентну та високотехнологічну світову літієву галузь разом з системними американськими партнерами», — написала Свириденко.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що Україна володіє значними запасами корисних копалин — від вугілля та газу до літію, титану й рідкісних елементів. Найбільш насичені ресурсами регіони зосереджені на південному сході країни, де історично сформувалася потужна промислова й гірничодобувна база.