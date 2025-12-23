ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
616
2 хв

Хто вирішує, кому вимкнути світло: енергетик назвав головну причину "несправедливих" графіків

Нерівномірність відключень електроенергії у споживачів здебільшого зумовлена технічними особливостями підключення будинків до ліній критичної інфраструктури та фізичними обмеженнями пошкоджених мереж.

Ірина Ігнатова
Несправедливі відключення світла

Енергетик розвіяв міфи про несправедливі відключення світла

Поки соцмережі вибухають обуренням щодо того, чому одні сидять у темряві по 10 годин, а у вікнах навпроти світиться, енергетики наголошують: графіки формуються не за принципом «подобається — не подобається», а на основі фізики та схем живлення.

Про це розповів старший диспетчер НЕК «Укренерго» Віталій Токар в інтерв’ю LB.ua.

Феномен «сусіднього будинку»

За словами фахівця, ключову роль відіграє те, до якої саме трансформаторної підстанції (ТП) підключена ваша будівля. Якщо від цієї ж лінії живиться критична інфраструктура — лікарня, котельня чи насосна станція — її просто технічно неможливо вимкнути, не знеструмивши важливий об’єкт.

«Котельні, лікарні тощо ніхто гасити не буде. Деякі споживачі підключились до ТП, від яких вони живляться», — пояснив диспетчер.

Хто контролює справедливість

За тим, щоб «блатних» будинків було менше, стежить Держенергонагляд. Інспектори мають виявляти житлові будинки, які «сидять» на лініях з критичною інфраструктурою, і за технічної можливості перемикати їх на звичайні лінії, що підпадають під графіки.

Саме цей орган має контролювати місцеві обленерго і запитувати, чому розподіл між чергами відбувається нерівномірно.

Чому страждають цілі регіони

Токар також пояснив, чому в одних областях світла більше, а в інших — менше. Проблема криється в дефіциті генерації та пошкодженні магістральних мереж. Перекинути електроенергію на сотні кілометрів іноді фізично неможливо.

Енергетик навів просту аналогію: «Спробуйте підключити газонокосарку кабелем довжиною, скажімо, 200 м: займеться і розетка, і кабель».

Так само і з енергосистемою: навіть якщо десь струм є, «доставити» його в дефіцитний регіон через розбомблені лінії не вийде.

Хто складає графіки

Диспетчер чітко розмежував зони відповідальності:

  • «Укренерго» лише визначає обсяг дефіциту (наприклад, дає команду вимкнути дві черги).

Обленерго вирішують, кого саме і коли вимикати та складають погодинні графіки для споживачів.

Нагадаємо, росіяни обстріляли критичну інфраструктуру України, що призвело до знеструмлень у багатьох областях. Експерти спрогнозували, чи будуть українці зі світлом на Різдво та Новий рік.

