Хто вирішує, кому вимкнути світло: енергетик назвав головну причину "несправедливих" графіків
Нерівномірність відключень електроенергії у споживачів здебільшого зумовлена технічними особливостями підключення будинків до ліній критичної інфраструктури та фізичними обмеженнями пошкоджених мереж.
Поки соцмережі вибухають обуренням щодо того, чому одні сидять у темряві по 10 годин, а у вікнах навпроти світиться, енергетики наголошують: графіки формуються не за принципом «подобається — не подобається», а на основі фізики та схем живлення.
Про це розповів старший диспетчер НЕК «Укренерго» Віталій Токар в інтерв’ю LB.ua.
Феномен «сусіднього будинку»
За словами фахівця, ключову роль відіграє те, до якої саме трансформаторної підстанції (ТП) підключена ваша будівля. Якщо від цієї ж лінії живиться критична інфраструктура — лікарня, котельня чи насосна станція — її просто технічно неможливо вимкнути, не знеструмивши важливий об’єкт.
«Котельні, лікарні тощо ніхто гасити не буде. Деякі споживачі підключились до ТП, від яких вони живляться», — пояснив диспетчер.
Хто контролює справедливість
За тим, щоб «блатних» будинків було менше, стежить Держенергонагляд. Інспектори мають виявляти житлові будинки, які «сидять» на лініях з критичною інфраструктурою, і за технічної можливості перемикати їх на звичайні лінії, що підпадають під графіки.
Саме цей орган має контролювати місцеві обленерго і запитувати, чому розподіл між чергами відбувається нерівномірно.
Чому страждають цілі регіони
Токар також пояснив, чому в одних областях світла більше, а в інших — менше. Проблема криється в дефіциті генерації та пошкодженні магістральних мереж. Перекинути електроенергію на сотні кілометрів іноді фізично неможливо.
Енергетик навів просту аналогію: «Спробуйте підключити газонокосарку кабелем довжиною, скажімо, 200 м: займеться і розетка, і кабель».
Так само і з енергосистемою: навіть якщо десь струм є, «доставити» його в дефіцитний регіон через розбомблені лінії не вийде.
Хто складає графіки
Диспетчер чітко розмежував зони відповідальності:
«Укренерго» лише визначає обсяг дефіциту (наприклад, дає команду вимкнути дві черги).
Обленерго вирішують, кого саме і коли вимикати та складають погодинні графіки для споживачів.
Нагадаємо, росіяни обстріляли критичну інфраструктуру України, що призвело до знеструмлень у багатьох областях. Експерти спрогнозували, чи будуть українці зі світлом на Різдво та Новий рік.