Хто є лідером у наданні розвідданих Україні: Макрон відповів
Франція посідає перше місце за обсягом передавання розвідданих Україні.
Стало відомо, хто є лідером у передаванні розвідданих Україні. Це — Франція.
Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон, пише Clash Report.
Він наголосив, що раніше лідерська позиція була за Штатами. Натомість зараз усе змінилося, і саме Франція надає Україні дві третини всього обсягу розвідданих.
«Якщо рік тому Україна переважно залежала від американських розвідувальних можливостей, то сьогодні дві третини забезпечує Франція. Дві третини», — акцентував французький лідер.
Раніше Макрон прокоментував питання майбутнього розгортання військ в Україні. Це може відбутися після укладення мирної угоди з Росією.
Макрон зауважив, що французькі сили «не будуть на передовій» і розгортатимуться як підрозділи стримування для підтримки української армії.