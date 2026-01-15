Хто є лідером у наданні розвідданих Україні: Макрон відповів

© Associated Press

Стало відомо, хто є лідером у передаванні розвідданих Україні. Це — Франція.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон, пише Clash Report.

Він наголосив, що раніше лідерська позиція була за Штатами. Натомість зараз усе змінилося, і саме Франція надає Україні дві третини всього обсягу розвідданих.

«Якщо рік тому Україна переважно залежала від американських розвідувальних можливостей, то сьогодні дві третини забезпечує Франція. Дві третини», — акцентував французький лідер.

Раніше Макрон прокоментував питання майбутнього розгортання військ в Україні. Це може відбутися після укладення мирної угоди з Росією.

Макрон зауважив, що французькі сили «не будуть на передовій» і розгортатимуться як підрозділи стримування для підтримки української армії.