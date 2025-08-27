ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
182
1 хв

Хто з 18-22-річних не зможе виїжджати з України: чітка відповідь ДПСУ

Обмеження виїзду за межі України для чоловіків 18-22 років, які обіймають посади в органах влади чи місцевого самоврядування, залишаються чинними.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Кордон

Посадовці віком 18-22 роки не зможуть вільно виїжджати з України. Можливим залишається перетин кордону за умови службового відрядження.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі «Українській правді».

Як зазначається у постанові, йдеться про обмеження для чоловіків 18–22 років, які обіймають посади в органах влади чи місцевого самоврядування. Вони залишаються без змін.

«Для цієї категорії громадян, як і раніше, залишатиметься можливість перетину кордону тільки у службове відрядження», — пояснив він.

У ДПСУ також зауважили, що чоловікам цього віку для виїзду слід буде мати не лише закордонний паспорт, а й військово-обліковий документ у паперовому чи електронному вигляді.

Нагадаємо, у Кабмін затвердив постанову про перетинання кордону 18-22 річними. Так, від завтра, 28 серпня, виїжджати зможуть чоловіки віком до 22 років включно.

Правила стосуються також громадян, які з різних причин опинились за кордоном.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив проєкт документа, який мали затвердити. Згідно з ним, виїзд за межі України зможуть здійснювати чоловіки у віці 18-21 рік. Утім 22 річним перетин кордону забороняється.

