Хто з чоловіків з відстрочкою має право на виїзд за кордон: відповідь юристки

Мобілізація. / © ТСН.ua

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В Україні під час дії воєнного стану частина чоловіків, що мають відстрочку, можуть виїжджати за кордон. Втім, таку можливість мають не всі категорії.

Хто саме може виїхати, розповіла адвокатка Марія Ганіна у коментарі РБК-Україна.

Наразі право виїзду мають чоловіки до 18 років і старші за 60 років. Також перетнути кордон можуть українці з відстрочкою. Втім, за словами фахівчині, відрізняються документи, які треба підготувати для перетину кордону.

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Зокрема, виїздити можуть:

чоловіки з групою інвалідності;

ті, хто супроводжує одного з батьків, який має 1 або 2 групу інвалідності;

ті, хто має на утриманні трьох неповнолітніх дітей;

батьки, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина з інвалідністю;

а також інші категорії.

У виїзді за кордон в кожній ситуації є своя специфіка і особливості, каже Марія Ганіна.

"Наприклад, якщо є група інвалідності, то можна виїздити, але якщо серед документів людина підготує пенсійне посвідчення за інвалідністю. Лише по довідці МСЕК за інвалідністю він виїздити не може. Тобто для самої відстрочки довідка МСЕК про інвалідність підходить, для виїзду за кордон – ні. Але загалом більшість підстав виїзду за кордон насправді співпадають з тими підставами для відстрочки, які є у людини. Але не всі", - пояснила адвокатка.

Чоловіки, що здобувають першу вищу освіту, можуть отримати право на відстрочку. Однак за кордон виїхати їм не дозволяється.

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"Ті, хто навчається, не підлягають мобілізації. Але за кордон вони виїздити не можуть. В правилах перетину кордону в цьому законі зазначено, хто може виїздити за кордон під час воєнного стану. Раджу завжди читати офіційні документи, де чітко зазначено перелік і вимоги для виїзду або невиїзду", – зауважує Марія Ганіна.

Список категорій чоловіків від 18 до 60 років, які можуть законно виїздити за кордон під час воєнного стану, вказаний у Постанові №57 Кабінету міністрів. В ній же можна ознайомитись з тим, які саме документи потрібні для виїзду чоловіків кожної з категорій.

"Те, що стосується заброньованих – дійсно, вони можуть виїздити за кордон не тільки по робочих завданнях і відрядженнях, а й у відпустку. Але для цього треба підготувати окремий пакет документів", – зауважує співрозмовниця.

Для цього потрібні:

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дозвіл керівника на виїзд з його підписом і з печаткою організації, де чоловік працює;

наказ на відпустку;

довідка про місце роботи;

основний документ, який підтверджує його бронювання;

мають бути чітко зазначені дати, в період яких військовозобов'язаний покидає країну і коли він повернеться назад;

має бути зазначена країна, куди ви їдете.

Нагадаємо, нардеп Федір Веніславський повідомив, скільки людей мобілізують в Україні щомісяця. З його слів, йдеться про цифру до 30 тисяч осіб. Активно розвивається система рекрутингу, а кількість охочих добровільно вступити на військову службу зростає.

Дата публікації 16:12, 20.07.25 Кількість переглядів 77 В Одесі сталася сутичка за участі працівників ТЦК