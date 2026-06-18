Хто зі студентів в Україні може отримати 10 тисяч гривень стипендії

Студенти / © УНІАН

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Учасникам Національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2026 році виплачуватимуть щомісячну стипедію. Так, вони отримуватимуть по 10 тисяч гривень від Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту, якщо виконають дві умови.

Про це повідомили у Фонді на сторінці у Facebook, передає Новини.LIVE.

Кому призначать стипендію у 10 000 гривень

Стипендію виплачуватимуть тим, хто отримає 185 балів або вище з кожного предмета НМТ. Її призначать за умови подальшого вступу до українського вищого навчального закладу. Грошові виплати надходитимуть під час першого року навчання.

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«НМТ може бути не складним. Але навіть за умови, що вам доведеться докласти зусиль, держава вас обов’язково підтримає та заохотить. Ми будемо раді бачити кожного в українському університеті», — йдеться у повідомленні.

Стипендія в Україні — останні новини

Раніше у Міністерстві фінансів повідомили, що від 1 вересня 2026 року в Україні зростуть академічні та іменні стипендії для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти. У державному бюджеті на ці виплати передбачено 6,6 млрд гривень.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Міністерство освіти і науки України напрацює рішення щодо підвищення стипендій для студентів професійних коледжів.

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