Хто з пенсіонерів може оформити доплату у понад 1 тисячу гривень

Багато літніх українців навіть не підозрюють, що можуть отримувати додаткову допомогу від держави. Йдеться про спеціальну доплату. Однак призначають її не автоматично — для оформлення потрібно виконати кілька умов та подати заяву.

Самотні пенсіонери віком від 80 років можуть оформити доплату на догляд у розмірі 1038 гривень на місяць.

Для призначення виплати потрібно пройти ЛКК та подати заяву до Пенсійного фонду.

Цю виплату призначають не всім автоматично, а лише за виконання низки умов. Людина повинна:

• бути старшою за 80 років;

• отримувати пенсію за віком;

• проживати сама та не мати працездатних родичів, зобов’язаних її утримувати;

• за висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) потребувати постійного догляду.

Доплата призначається за заявою. Для цього потрібно:

• звернутися до лікаря та пройти ЛКК;

• подати заяву до Пенсійного фонду;

• надати документи (паспорт, декларацію про доходи, медичний висновок).

Якщо залишилися запитання, телефонуйте на «гарячу лінію» Пенсійного фонду України: 0800-503-753 (дзвінки безкоштовні).

Вікова доплата пенсіонерам 70+

Також варто зазначити, що пенсіонери віком 70+ щомісяця отримують компенсаційну доплату за вік. Ця доплата встановлюється автоматично, без особистого звернення до Пенсійного фонду. Але є дві важливі умови: ви повинні досягти певного віку — 70, 75 або 80 років, а ваша пенсія не має перевищувати 10 340 гривень.

Після досягнення 70 років доплачують 300 гривень, після 75 років — 456 гривень, а після 80 років — 570 гривень. Але ці доплати не підсумовуються. Тобто, якщо ви думаєте, що у 75 років отримуватимете 300 гривень + 456 гривень, то це працює не так. Після досягнення 75 років ви отримаєте лише 156 гривень доплати до тих 300 гривень, які вже отримували з 70 років.

Раніше ми писали про те, що Державна податкова служба нагадала українцям про можливість самостійно сформувати свій страховий стаж. Якщо для виходу на пенсію не вистачає кількох років, їх можна офіційно докупити, сплативши єдиний внесок (ЄСВ) за періоди, коли ви не працювали.

