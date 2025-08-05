Біженці можуть повернутися після війни за умови економічного зростання

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Попри те, що значна частина українців, які виїхали через війну, вже не планує повертатися на батьківщину через безпекові та економічні міркування, є біженці, які все ж таки розглядають варіант повернення.

Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Елла Лібанова в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Причина — труднощі адаптації за кордоном

За її словами, чимало українських жінок, які мали високу кваліфікацію та освіту, емігрували до країн ЄС. Проте, навіть влаштувавшись на роботу, багато хто з них втратив у соціальному статусі порівняно з життям в Україні.

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Ще один важливий виклик — соціальна ізоляція. У великих містах, як-от Мюнхен чи Чикаго, українцям легше знайти своє середовище, адже там є великі діаспори. Однак у невеликих містечках чи селах, де проживає лише кілька українських родин, багато людей відчувають себе відрізаними від звичного стилю життя.

«Освічені, активні, амбітні — вони звикли до іншого ритму, до спілкування, до активної участі у житті. Коли цього бракує, а змінити ситуацію складно — з’являється бажання повернутися», — наголосила Лібанова.

На її думку, у разі швидкого економічного відновлення після війни, саме ці категорії біженців можуть стати першими, хто повернеться до України заради можливостей для реалізації своїх професійних і особистих амбіцій.

Нагадаємо, у Німеччині заговорили про скорочення соціальної допомоги біженцям з України через низький рівень працевлаштування.

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