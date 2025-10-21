- Дата публікації
"Хто з великими сумками – ***шити": росіяни страчують цивільних, які тікають з Покровська (перехоплення)
ГУР перехопило наказ російського командира про страту цивільних під Покровськом.
Головне управління розвідки опублікувало чергове перехоплення розмови російських окупантів на Донеччині. Цього разу у розмові російський командир наказує своїм підлеглим страчувати цивільних українців, які намагаються залишити Покровськ і околиці.
Аудіозапис розмови публікує пресслужба ГУР.
У радіоперехопленні зафіксували свідчення ще одного воєнного злочину російської ї армії — наказу на знищення цивільних осіб, які намагаються покинути зону бойових дій.
«Вести наблюдение по дороге, никого не пропускай. Как принял? Кто с гражданскими большими сумками — сразу е.шить», — командує росіянин.
За інформацією ГУР, наказ на страту цивільних віддав один із польових командирів 30 окремої мотострілецької бригади, яка входить до складу 2-ї загальновійськової армії центрального військового округу РФ. Зараз ця ворожа бригада перебуває в околицях Покровська.
«Системні страти та катування військовополонених, вбивства цивільних осіб та позасудові страти своїх військовослужбовців вкотре доводять: воєнні злочини ― свідома та цілеспрямована політика держави-агресора Росії», — наголосили у ГУР.
Раніше волонтер Денис Христов, який займається евакуацією цивільних, показав кадри вбитих окупантами людей у Покровську в районі залізничного вокзалу.
Згодом стало відомо, що цю групу російських військових, яка розстрілювала цивільних, потім ліквідували українські захисники.