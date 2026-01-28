ТСН у соціальних мережах

Хто з військових повинен подавати декларації про доходи - роз’яснення Міноборони

В Україні стартувала кампанія декларування, яка навіть під час воєнного стану стосується частини військовослужбовців.

Декларація

Декларація / © ТСН

В Україні з початку 2026 року стартувала чергова кампанія електронного декларування за 2025 рік, і попри дію відтермінування для більшості військовослужбовців ЗСУ, окремі категорії зобов’язані подавати декларації у встановлені строки.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України у Facebook.

У відомстві нагадали, що ввід 1 січня 2026 року розпочався етап подання щорічних декларацій за минулий рік. Граничний термін подання документів — до 1 квітня 2026 року. Водночас для більшості військовослужбовців Збройних сил України продовжує діяти відстрочка на подання декларацій у зв’язку з воєнним станом.

Разом із тим чинне законодавство передбачає винятки. Навіть в умовах воєнного стану обов’язок щорічного декларування зберігається для окремих посадових і службових осіб у секторі оборони.

Зокрема, декларації мають подавати міністри та їхні заступники, а також військовослужбовці, які проходять службу в апараті Міністерства оборони України, включно з тими, хто перебуває у відрядженні.

Крім того, вимога щодо подання декларацій поширюється на членів військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій, у тому числі відряджених, а також на військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Виняток зроблено лише для осіб рядового складу підрозділів охорони ТЦК та СП.

Також обов’язок декларування зберігається для військовослужбовців і посадових осіб, які безпосередньо залучені до закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення або здійснюють контроль за їхньою якістю.

У Міністерстві оборони підкреслили, що дотримання вимог фінансового контролю для визначених категорій військовослужбовців є обов’язковим незалежно від дії воєнного стану, а подання декларацій має відбутися у визначені законом строки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Полтавщині депутат забув вказати у декларації, що в нього є понад 200 млн грн у криптовалюті.

