Хто з військових зможе звільнитися зі служби: Федоров розкрив умови та терміни

Звільнення після тривалої служби / © Associated Press

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Військовослужбовці, які тривалий час перебувають на службі, можуть отримати можливість часткового звільнення зі служби за указами президента.

Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров екслюзивно для ТСН в межах телемарафону Єдині новини.

Він відповів на запитання про тих, хто служить від 2014 або 2022 року.

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За словами Федорова, початок такого процесу планується від кінця осені 2026-го.

«Ми домовилися з президентом про це, і це була його ініціатива, що з кінця осіння цього року почнеться частково, по суті, звільнення зі служби для тих, хто з 22-го року і раніше в армії», — сказав він.

Федоров пояснив, що рішення залежатиме від двох основних критеріїв. Перший — загальна тривалість служби.

«Скільки днів ви, скільки ви на службі в армії. Якщо ви з 14-го, то це буде більше зараховуватися. Якщо ви з 17-го, 18-го року, то ви також. Всі підпадають під категорію», — зазначив міністр.

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Другий критерій для звільнення військового зі служби

Другим фактором стане кількість днів безпосередньої участі у бойових діях.

«А другий критерій, скільки ви були на бойових. Тобто, якщо ви, наприклад, з 22-го року, у вас велика кількість бойових днів, то ви можете вже бути звільнені зі служби указом президента наприкінці цього року», — заявив Федоров.

Водночас він наголосив, що звільнення не буде одноразовим для всіх військових. Процес відбуватиметься поступово.

«Кількість військовослужбовців почергова, це кожного місяця якась кількість військовослужбовців буде», — пояснив міністр.

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За його словами, остаточні рішення залежатимуть від ситуації на фронті та можливих дій Росії.

«Залежить від того, яка буде ситуація на полі бою. Чи оголосить Росія додаткову мобілізацію чи ні. Від багатьох критеріїв залежить», — додав він.

Федоров зазначив, що мета такого підходу — дати можливість військовим, які тривалий час захищають Україну, повернутися до цивільного життя.

«Для того, щоб військовослужбовці змогли далі вийти і займатися своїм життям зі служби», — сказав міністр.

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Нагадаємо, в Україні запровадили нові контракти для військових.

Відтепер військовослужбовці матимуть чіткі терміни служби, оновлені зарплати та гарантовану відстрочку після звільнення.

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