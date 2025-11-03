ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
276
Час на прочитання
2 хв

Хто заробляє в Україні до 60 тисяч гривень без диплома: топ професій

Попри кризу, ринок праці демонструє відновлення, наразі зарплати робітників зростають швидше, ніж середній рівень по країні.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Пошук роботи

Пошук роботи / © УНІАН

Попит на кваліфікованих майстрів в Україні залишається стабільно високим, і це безпосередньо впливає на динаміку їхніх доходів.

Про це йдеться у дослідженні OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації (EBA).

Повідомляється, що понад 60% компаній заявляють про нестачу працівників робітничих спеціальностей, що стимулює зростання зарплат.

За останні чотири роки заробітки у більшості професій суттєво піднялися. Найбільше — у мулярів: якщо у 2022 році вони отримували в середньому 15 тисяч гривень, то у 2025-му — вже близько 50 тисяч гривень. Подібна тенденція спостерігається серед сантехніків (із 15 до 40 тис. грн) та штукатурів (із 22,5 до 60 тис. грн). Найменше підвищення зафіксовано у різноробочих — з 12,5 до 22,5 тис. грн.

Як змінювалась ситуація

2022 рік

Цей період став базовим для аналізу. Тоді робітники заробляли від 12,5 до 31,3 тисяч гривень на місяць. Найбільше отримували фасадники, найменше — різноробочі.

2023 рік

Після року активного відновлення будівельної сфери доходи зросли найпомітніше у мулярів (+115%) та сантехніків (+66%). Інші спеціальності також додали в середньому 30–50%.

2024 рік

Ріст тривав, хоч і повільніше. Найбільше зросли зарплати виконробів (до 45 тис. грн), електриків (27,5 тис. грн) і штукатурів (50 тис. грн).

2025 рік

Поточний рік продовжив тенденцію. Сантехніки піднялися до 40 тис. грн (+30%), малярі — до 38,5 тис. грн, а різноробочі перевищили позначку у 22 тис. грн. Найвищі доходи наразі у штукатурів (60 тис. грн), фасадників (52,5 тис. грн) та мулярів (50 тис. грн).

Аналітики OLX Робота зазначають, що ринок праці у робітничому секторі залишається динамічним і конкурентним. Рівень оплати праці зростає не лише через дефіцит кадрів, а й під впливом інфляції та підвищення вимог до якості роботи.

Попит на майстрів стабільно перевищує пропозицію — і це дає шанс тим, хто має фахові навички, знайти добре оплачувану роботу навіть без вищої освіти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названо топ-10 професій, які українці повністю ігнорують.

