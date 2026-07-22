Андрій Гнатов

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Кадрові зміни торкнулися Генерального штабу Збройних сил України. Андрія Гнатова звільнили з посади начальника Генерального штабу ЗСУ.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його інформацією, новим начальником Генштабу має стати Володимир Горбатюк. Він, за даними нардепа, замінить Гнатова на цій посаді.

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Водночас офіційного указу президента України Володимира Зеленського про призначення Володимира Горбатюка начальником Генерального штабу ЗСУ наразі не оприлюднено.

Що відомо про Андрія Гнатова

Андрій Гнатов очолив Генеральний штаб Збройних сил України у лютому 2025 року. До цього він обіймав посаду заступника начальника Генштабу та командував угрупованнями військ на окремих напрямках фронту.

Нагадаємо, заступник начальника Генштабу Володимир Горбатюк напередодні побував в Офісі президента на зустрічі з президентом Зеленським.

Під час бесіди йшлося про стратегію захисту України та взаємодію з партнерами України. Тоді президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді інших командувачів щодо фронту, потреб війська та посилення ППО.

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Вже йшлося про відставку Олександра Сирського. Він більше не головнокомандувач ЗСУ. Головком залишив посаду на тлі протестів, які охопили країну.

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