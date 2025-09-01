Не всі українці в ЄС отримають множинне громадянство: хто зможе

Множинне громадянство / © ТСН.ua

Реклама

Близько 95% українців, які зараз перебувають у країнах Європейського Союзу, не зможуть отримати тамтешнє громадянство. Справжньою метою нового закону про множинне громадянство є зміцнення зв’язків з українською діаспорою, а не спрощення процедури для тимчасових мігрантів.

Про це голова Державної міграційної служби (ДМС) Наталія Науменко заявила в матеріалі для «Цензор.НЕТ».

Умови отримання громадянства ЄС

Науменко пояснила, що отримати громадянство у країнах ЄС можна лише за трьома основними умовами:

Реклама

за походженням;

через шлюб з громадянином країни;

після тривалого проживання (зазвичай від 5 до 7 років).

Крім того, більшість країн вимагає скласти іспити на знання історії, культури та мови. Також вона додала, що не всі європейські країни визнають подвійне громадянство, тому в деяких випадках українцям доведеться відмовлятися від свого.

Читайте також Який відсоток молоді навряд чи повернеться до України: експерт озвучив шокувальну цифру

Новий закон про множинне громадянство: кого він стосується

Закон про множинне громадянство, який президент Володимир Зеленський підписав 15 серпня, не призведе до масового виходу українців із громадянства. За словами Науменко, він більше спрямований на збереження зв’язків з історичною діаспорою у США, Канаді, Франції та інших країнах.

Ці норми дозволять нащадкам етнічних українців, які давно живуть за кордоном, отримати українське громадянство, не відмовляючись від громадянства своєї країни проживання. Раніше для цього їм доводилося відмовлятися від громадянства країни, в якій вони народилися і прожили все життя.

Нагадаємо, Україна дозволила своїм громадянам мати множинне громадянство. Дозвіл українцям, окрім «рідного» паспорта, мати громадянство іншої країни, якщо це не Росія чи Білорусь — вимушений крок для виснаженої війною держави. Новий закон дозволить тим, хто претендуватиме на громадянство іншої держави, не здавати український паспорт, а зберегти його, а разом з ним — зв’язок із Батьківщиною.

Реклама

Демограф Олександр Гладун розповів, чому йому не подобається закон про множинне громадянство. Він зазначив, що нардепам варто було дочекатися рішення Конституційного суду, а вже тоді ухвалювати подібне рішення.

Першими країнами, де застосують норми, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада. Це крок для ще більшої єдності українців у світі.