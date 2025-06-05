Хто зможе служити у ЗСУ після 60 років: в Раді відповіли

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Федієнко розповів, що до нього регулярно звертаються військові командири, комбриги та комбати, які мають серед своїх підлеглих або бажаючих долучитися до війська осіб віком від 60 років.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Київ24.

«У нас є ті добровольці, які мають 60+, не на бойові посади. Ми не кажемо, звісно, про штурмові підрозділи, але, наприклад, це можуть бути зв’язківці, кухарі, діловоди, юристи — ті, хто хоче бути корисним», — пояснив депутат.

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Однак чинне законодавство наразі обмежує мобілізацію осіб віком понад 60 років, навіть якщо вони мають бажання долучитися до лав ЗСУ.

«Парламент і профільний комітет уже вивчають це питання. Розробляється відповідний законопроєкт», — повідомив Федієнко.

Він також підкреслив: «Якщо військово-лікарська комісія визнає такого громадянина придатним до служби, і він добровільно підписує контракт із ЗСУ — то, в принципі, жодних проблем немає».

За словами Федієнка, таких добровольців найбільше потребують у зоні бойових дій саме на тилових позиціях.

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Нагадаємо, за словами військового експерта Павла Нарожного, особи віком від 60 років, які укладатимуть контракт із Силами оборони України, не служитимуть у піхоті на передовій.

Він навів приклад двох братів-близнюків із 45-ї окремої артилерійської бригади, яким виповнилося 60, але які продовжили службу й працюють водіями паливозаправників. Також згадав 62-річного полковника артилерії у відставці, який хотів викладати у навчальному центрі.

Однак, військовослужбовець та блогер Кирило Сазонов виступив проти цієї ідеї. Адже люди після 50 вже не мають такої витривалості, як молодь, а навчання з новими технологіями дається їм складніше.