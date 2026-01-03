Хто зможе вийти на пенсію раніше 2026 року

Вимоги для виходу на пенсію в 60 років в Україні підвищуються поетапно

Реклама

В Україні пенсія за вислугу років надається не всім, а лише певним категоріям працівників. Йдеться про професії, де тривала робота з часом може знизити працездатність або вплинути на професійну придатність.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

2026-й рік стане новим етапом планової пенсійної реформи, внаслідок якої вже від 1 січня буде підвищено вимоги до страхового стажу, від якого залежить вік виходу на пенсію.

Реклама

До категорій, які мають право на таку пенсію, належать:

артисти

медики

освітяни

військові

працівники прокуратури та поліції;

авіаційний персонал

професійні спортсмени

інші спеціалісти, передбачені законодавством

Для виходу на пенсію стаж має бути таким:

щоб вийти на пенсію в 60 років — від 33 років страхового стажу

щоб вийти на пенсію в 63 роки — від 23 до 32 років стажу

щоб вийти на пенсію в 65 років — від 15 до 22 років стажу

Якщо ж у людини менше ніж 15 років стажу, у віці 65 років вона буде мати право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат.

Якщо ж людині вже виповнилося 60 років, а офіційного трудового стажу для виходу на пенсію недостатньо, його можна докупити. Зараз це коштує приблизно 1902 грн за кожен місяць стажу або 22 824 грн за один рік.

Реклама

Нагадаємо, у зв’язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб від 1 січня 2026 зросте і мінімальна пенсія в Україні, яка залежить від цього показника.

Тож мінімальна пенсія 2026 року зросте на 234 гривні — до 2595 грн.