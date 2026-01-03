ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
2 хв

Хто зможе вийти на пенсію раніше 2026 року

Інколи людина йде на пенсію у 63 або 65 років, а в окремих випадках має право на пільгову пенсію раніше.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Вимоги для виходу на пенсію в 60 років в Україні підвищуються поетапно

Вимоги для виходу на пенсію в 60 років в Україні підвищуються поетапно

В Україні пенсія за вислугу років надається не всім, а лише певним категоріям працівників. Йдеться про професії, де тривала робота з часом може знизити працездатність або вплинути на професійну придатність.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

2026-й рік стане новим етапом планової пенсійної реформи, внаслідок якої вже від 1 січня буде підвищено вимоги до страхового стажу, від якого залежить вік виходу на пенсію.

До категорій, які мають право на таку пенсію, належать:

  • артисти

  • медики

  • освітяни

  • військові

  • працівники прокуратури та поліції;

  • авіаційний персонал

  • професійні спортсмени

  • інші спеціалісти, передбачені законодавством

Для виходу на пенсію стаж має бути таким:

  • щоб вийти на пенсію в 60 років — від 33 років страхового стажу

  • щоб вийти на пенсію в 63 роки — від 23 до 32 років стажу

  • щоб вийти на пенсію в 65 років — від 15 до 22 років стажу

Якщо ж у людини менше ніж 15 років стажу, у віці 65 років вона буде мати право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат.

Якщо ж людині вже виповнилося 60 років, а офіційного трудового стажу для виходу на пенсію недостатньо, його можна докупити. Зараз це коштує приблизно 1902 грн за кожен місяць стажу або 22 824 грн за один рік.

Нагадаємо, у зв’язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб від 1 січня 2026 зросте і мінімальна пенсія в Україні, яка залежить від цього показника.

Тож мінімальна пенсія 2026 року зросте на 234 гривні — до 2595 грн.

Дата публікації
Кількість переглядів
47
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie