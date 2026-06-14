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Хто зможе звільнитися зі служби вже цього року: офіційне роз’яснення Міноборони
За дорученням президента, вже до кінця поточного року стартує поступове звільнення військовослужбовців, які воюють із 2014 та 2022 років, причому першими додому повернуться бійці з найбільшою вислугою та часом на «нулі».
Міністерство оборони України офіційно оголосило про запуск першого етапу масштабної Трансформації Сил оборони. Головна зміна впроваджує новий справедливий принцип: чим більше військовий ризикує своїм життям, тим більше фінансове забезпечення та триваліші відстрочки він отримує.
Відомство у Telegram відповіло на найгарячіші питання захисників щодо термінів служби, нових зарплат та виплат після поранень.
Кого і коли почнуть звільняти зі служби?
За завданням президента України, вже до кінця цього року розпочнеться поступове звільнення тих, хто служить і з 2014, і з 2022 року.
У Міноборони підкреслили, що цей процес відбуватиметься поетапно. У першу чергу право на звільнення отримають військовослужбовці, які мають найбільшу вислугу років та провели найбільше часу безпосередньо на лінії бойового зіткнення.
Текст відповідної постанови уряд ухвалив у пʼятницю. Зміни набудуть чинності одразу після підписання та офіційної публікації документів.
Нові зарплати: скільки платитимуть на передовій та в тилу
Трансформація передбачає суттєве переформатування виплат. Пріоритетом оборонного відомства стало підсилення першої лінії фронту:
На передовій: грошове забезпечення військових, які безпосередньо беруть участь у штурмах та бойових діях, у середньому становитиме 300 тисяч гривень.
У тилу: базове грошове забезпечення військовослужбовців зросте з 20 до 30 тисяч гривень за рахунок скасування та перерозподілу додаткової тилової надбавки у 10 тисяч гривень.
Щоб профінансувати ці зміни, Міністерство оборони акумулювало та використало виключно наявні внутрішні ресурси.
Виплати у разі поранення
Для поранених бійців вводяться чіткі гарантії. Якщо військовослужбовець після поранення перебуває на стаціонарному лікуванні, за ним повністю зберігаються бойові виплати у розмірі 100 тисяч гривень на місяць. Такі виплати держава гарантує протягом 12 місяців безперервного лікування.
Крім того, за власним бажанням поранений боєць може залишитися служити у своїй бойовій військовій частині — це передбачено як чинними актами, так і новою експериментальною постановою.
Навіщо підписувати контракт: нові правила
У Міноборони наголошують, що служба за контрактом тепер дає не лише фінансові переваги. Вперше в Україні зʼявляються:
Чіткі та зрозумілі терміни служби.
Гарантовані відстрочки, тривалість яких прямо залежатиме від набутого бойового досвіду.
«Новий контракт повертає кожному військовому, який його підписав, контроль над своїм життям. Контрактна армія з чіткими правилами — це не лише справедливість. Це сильніша позиція України», — резюмували у Міністерстві оборони.
Нагадаємо, Міністерство оборони готує масштабну реформу щодо збільшення зарплат для військових, а також встановлення конкретних термінів служби.