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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
857
Час на прочитання
2 хв

Хто зможе звільнитися зі служби вже цього року: офіційне роз’яснення Міноборони

За дорученням президента, вже до кінця поточного року стартує поступове звільнення військовослужбовців, які воюють із 2014 та 2022 років, причому першими додому повернуться бійці з найбільшою вислугою та часом на «нулі».

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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ЗСУ

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Міністерство оборони України офіційно оголосило про запуск першого етапу масштабної Трансформації Сил оборони. Головна зміна впроваджує новий справедливий принцип: чим більше військовий ризикує своїм життям, тим більше фінансове забезпечення та триваліші відстрочки він отримує.

Відомство у Telegram відповіло на найгарячіші питання захисників щодо термінів служби, нових зарплат та виплат після поранень.

Кого і коли почнуть звільняти зі служби?

За завданням президента України, вже до кінця цього року розпочнеться поступове звільнення тих, хто служить і з 2014, і з 2022 року.

У Міноборони підкреслили, що цей процес відбуватиметься поетапно. У першу чергу право на звільнення отримають військовослужбовці, які мають найбільшу вислугу років та провели найбільше часу безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

Текст відповідної постанови уряд ухвалив у пʼятницю. Зміни набудуть чинності одразу після підписання та офіційної публікації документів.

Нові зарплати: скільки платитимуть на передовій та в тилу

Трансформація передбачає суттєве переформатування виплат. Пріоритетом оборонного відомства стало підсилення першої лінії фронту:

  • На передовій: грошове забезпечення військових, які безпосередньо беруть участь у штурмах та бойових діях, у середньому становитиме 300 тисяч гривень.

  • У тилу: базове грошове забезпечення військовослужбовців зросте з 20 до 30 тисяч гривень за рахунок скасування та перерозподілу додаткової тилової надбавки у 10 тисяч гривень.

Щоб профінансувати ці зміни, Міністерство оборони акумулювало та використало виключно наявні внутрішні ресурси.

Виплати у разі поранення

Для поранених бійців вводяться чіткі гарантії. Якщо військовослужбовець після поранення перебуває на стаціонарному лікуванні, за ним повністю зберігаються бойові виплати у розмірі 100 тисяч гривень на місяць. Такі виплати держава гарантує протягом 12 місяців безперервного лікування.

Крім того, за власним бажанням поранений боєць може залишитися служити у своїй бойовій військовій частині — це передбачено як чинними актами, так і новою експериментальною постановою.

Навіщо підписувати контракт: нові правила

У Міноборони наголошують, що служба за контрактом тепер дає не лише фінансові переваги. Вперше в Україні зʼявляються:

  1. Чіткі та зрозумілі терміни служби.

  2. Гарантовані відстрочки, тривалість яких прямо залежатиме від набутого бойового досвіду.

«Новий контракт повертає кожному військовому, який його підписав, контроль над своїм життям. Контрактна армія з чіткими правилами — це не лише справедливість. Це сильніша позиція України», — резюмували у Міністерстві оборони.

Нагадаємо, Міністерство оборони готує масштабну реформу щодо збільшення зарплат для військових, а також встановлення конкретних термінів служби.

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Дата публікації
Кількість переглядів
857
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