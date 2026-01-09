Хто зустрічатиме вихідні без світла: "Укренерго" анонсувало графіки відключень на 10 січня

Відключення світла в Україні у суботу, 10 січня

НЕК «Укренерго» повідомила про запровадження графіків погодинних відключень для побутових споживачів на суботу, 10 січня. Крім того, діятимуть обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».

Енергетики змушені повернутися до обмежень споживання через значні пошкодження інфраструктури. Завтра відключення торкнуться кожного регіону.

Які обмеження діятимуть

Згідно з розпорядженням диспетчерського центру, 10 січня застосовуватимуться два типи обмежень:

Для побутових споживачів: Графіки погодинних відключень (ГПВ) в усіх областях.

Для промисловості: Графіки обмеження потужності (ГОП).

Головна причина таких заходів — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, які суттєво зменшили генерацію та можливості передачі електроенергії.

Де дивитися графік

В «Укренерго» наголошують: ситуація в енергосистемі динамічна і може змінюватися. Точний час відключень за вашою адресою формує місцевий оператор системи розподілу.

«Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні» — йдеться у повідомленні.

Крім того, графіки відключень для всіх черг побутових споживачів публікують інтернет-ресурси місцевої влади та ЗМІ.

Енергетики також закликали українців споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком, щоб не створювати зайвого навантаження на мережу.

Нагадаємо, зимова негода ускладнює ситуацію в енергетичній системі України, яка потерпає від обстрілів російської терористичної армії. Найдошкульнішими факторами стали завірюхи та мокрий сніг, що призводить до обривів ліній електропередачі.