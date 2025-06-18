Хто житиме в Україні після війни та звідки приїдуть мігранти: прогнози демографів

Демографічна криза: які мігранти приїдуть замінити українців / © ТСН.ua

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Через втрати у війні і відтік населення закордон, особливо жінок та дітей, Україну чекає демографічна криза. Експерти не виключають, що після війни наша держава буде змушена запрошувати мігрантів, аби забезпечити робочими місцями найважливіші галузі.

Які мігранти і звідки приїдуть в Україну, розповіла Елла Лібанова — директорка Інституту демографії і соцдосліджень імені М.В. Птухи НАНУ в інтерв’ю LIGAnet.

Лібанова погодилася, що кількість мігрантів з країн Третього світу у Європі, та їхнє небажання асимілюватися, може викликати тривога. Проте зауважила, що у цьому випадку «бідність нашої країни є запобіжником».

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«До нас не поїдуть ті, хто розраховує на велфор (у США та низці інших країн — матеріальна допомога, що виділяється іммігрантам і незаможним — Ред.). Вони просто не поїдуть сюди, тому що в нас допомога копійчана порівняно з тим, що можуть їм запропонувати в багатій країні», — наголосила вона.

Демографиня вважає, що до України поїдуть «ті, хто хоче працювати».

«Працювати. І тут теж важливо, мабуть, які сфери. Які ми зможемо запропонувати умови мігрантам. Чи зможемо ми їм допомогти з вивченням мови. Я ж сказала, що нічого страшнішого за оці анклави, гетто (мігрантів — Ред.) вигадати не можна. І для них, і для нас. І для тих, хто приїде, і для тих, хто тут живе. Чи зможемо ми уникнути цього», — розмірковує експертка.

Лібанова ваважає, що міграційну політику будуть сформувати, безумовно, на центральному національному рівні. Але реалізовувати її буде місцева влада і громади. І від них багато що залежить.

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«Наших людей треба готувати до того, що тут з’являться люди, які відрізняються і ззовні, і, що важливіше, внутрішньо», — підсумувала вона.

Раніше демограф Олександр Гладун пояснив, чи зможуть мігранти допомоги вирішити демографічні проблеми в Україні.