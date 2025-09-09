ТСН у соціальних мережах

Могли здати координати: Смілянський розкрив деталі звірячого удару КАБа по пенсіонерах на Донеччині

Серед поранених є керівниця відділення “Укрпошти”.

Олена Капнік
Наслідки удару КАБа на пенсіонерів у Донецькій області.

Наслідки удару КАБа на пенсіонерів у Донецькій області. / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Сьогодні, 9 вересня, росіяни вперше скинули КАБ на людей, які отримували пенсії на Донеччині. Є ймовірність, що ворог міг отримати відповідні координати.

Про це заявив генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський.

“Сьогодні в нас важкий день. Вперше країна-вбивця по-звірячому скинула КАБ на людей, які отримували пенсії на Донеччині, вбивши понад 20 осіб та поранивши інших. Мої співчуття родинам загиблих”, - наголосив він.

Серед поранених - керівниця відділення. Вона перебуває у лікарні. Смілянський додав, що завдяки оперативній допомозі, яку надав їй водій, загрози її життю немає.

З його слів, “Укрпошта” разом з військово-цивільною адміністрацією домовилися змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні.

“Від початку війни ми постійно змінювали процедури безпеки, і, як видно на відео, автівка стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими. Але, мабуть, хтось здав координати”, - наголосив гендиректор.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оприлюднив моторошне відео російського удару авіабомбою по селищу Ярова в Донецькій області. Окупанти здійснили атаку в той момент, коли людям видавали пенсії. Загинуло понад 20 осіб.

Новина доповнюється
