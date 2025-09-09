- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2411
- Час на прочитання
- 1 хв
Могли здати координати: Смілянський розкрив деталі звірячого удару КАБа по пенсіонерах на Донеччині
Серед поранених є керівниця відділення “Укрпошти”.
Сьогодні, 9 вересня, росіяни вперше скинули КАБ на людей, які отримували пенсії на Донеччині. Є ймовірність, що ворог міг отримати відповідні координати.
Про це заявив генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський.
“Сьогодні в нас важкий день. Вперше країна-вбивця по-звірячому скинула КАБ на людей, які отримували пенсії на Донеччині, вбивши понад 20 осіб та поранивши інших. Мої співчуття родинам загиблих”, - наголосив він.
Серед поранених - керівниця відділення. Вона перебуває у лікарні. Смілянський додав, що завдяки оперативній допомозі, яку надав їй водій, загрози її життю немає.
З його слів, “Укрпошта” разом з військово-цивільною адміністрацією домовилися змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні.
“Від початку війни ми постійно змінювали процедури безпеки, і, як видно на відео, автівка стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими. Але, мабуть, хтось здав координати”, - наголосив гендиректор.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оприлюднив моторошне відео російського удару авіабомбою по селищу Ярова в Донецькій області. Окупанти здійснили атаку в той момент, коли людям видавали пенсії. Загинуло понад 20 осіб.