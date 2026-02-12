Художниця шолома Гераскевича розповіла, кому належала ідея його створення

Шолом, через який Гераскевича відсторонили від Олімпіади / © Associated Press

Реклама

Українська художниця Ірина Проць, яка розписала шолом скелетоніста Владислава Гераскевича з портретами загиблих спортсменів, вважає рішення атлета не відмовлятися від цього шолома «великим актом героїзму».

Про це йдеться у її коментарі Associated Press, передає Іndependent.

Вона прокоментувала резонансну історію навколо зимових Олімпійських ігор Мілан–Кортіна 2026.

Реклама

На шоломі Гераскевича були зображені понад 20 українських спортсменів і тренерів, які загинули після початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.

Міжнародний олімпійський комітет заявив, що такий дизайн порушує правила щодо заборони політичних меседжів, після чого спортсмена усунули від участі.

Ідея дизайну належала спорстмену

В інтерв’ю Ірина Проць розповіла, що Гераскевич міг погодитися змінити екіпірування, аби зберегти шанс на медаль, однак свідомо цього не зробив.

«Він міг відмовитися, сказати: „Гаразд, я одягну інший шолом і боротимусь за нагороду“. Але він цього не зробив. Відстоювати свою правду — це великий героїзм», — зазначила художниця.

Реклама

Ідея дизайну належала самому спортсмену. Його батько, давній знайомий Проць, звернувся до неї з проханням реалізувати задум. За словами мисткині, роботу потрібно було завершити в стислі терміни.

«Це треба було зробити і встигнути вчасно. Це спортсмени, які могли б стояти на Олімпіаді, але їх уже немає», — сказала вона.

Проєкт став нетиповим для художниці, яка зазвичай працює над пейзажами, зокрема тосканськими краєвидами, що експонуються в італійському місті Монтепульчано. Проць кілька разів на рік буває в Італії і зауважує, що багато європейців недостатньо поінформовані про реалії війни в Україні.

«Коли війна десь далеко, люди звикають. У них своє життя. Але ми щодня боремося — боремося за виживання», — наголосила вона.

Реклама

Як відбувався процес створення шолома

Під час роботи з фотографіями загиблих спортсменів і тренерів, художниця зізналася, що емоційне навантаження було надзвичайним.

«Це біль — біль за нашу країну. За те, що ми втратили, по суті, олімпійських чемпіонів і тренерів, які виховували нове покоління чемпіонів», — сказала Проць.

На її переконання, історії цих людей мають бути почуті у світі, особливо на тлі міжнародних спортивних подій, що тривають попри війну.

«Олімпіада має символізувати мир. Але мені складно зрозуміти, як можуть бути святкування, гімни, танці й співи, коли ми живемо під сиренами і бомбами», — зазначила вона.

Реклама

Нагадаємо, українські та іноземні атлети, а також функціонери підтримали скелетоніста Владислава Гераскевича, якого відсторонили від участі в Олімпійських іграх.

На заборону Гераскевичу виступати на Олімпіаді-2026 в шоломі з фото вбитих росіянами українських спортсменів відреагував і президент України Володимир Зеленський.

Під час усіх тренувань на олімпійській трасі Гераскевич виступав у «шоломі пам’яті» із портретами понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Очільниця МОК прокоментувала дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026. Кірсті Ковентрі зробила заяву про рішення про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича від участі в зимовій Олімпіаді-2026.

Реклама

Незважаючи на заборону від МОК і можливу дискваліфікацію, Владислав наголосив, що продовжить одягати цей шолом і в офіційні змагальні дні.