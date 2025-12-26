ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
299
Хуртовини та сильний вітер: що буде з погодою 26 грудня

У п’ятницю країну охопить справжня зимова погода, обіцяють синоптики.

Анастасія Павленко
До України прийшла справжня зимова погода

До України прийшла справжня зимова погода / © Pixabay

Сьогодні, 26 грудня, в Україні буде хмарно. Протягом дня сьогодні сніжитиме, очікується сильний вітер.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Вдень в Україні, крім Закарпаття, очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, що зумовлюватиме хуртовини.

На дорогах — ожеледиця. У Карпатах та на Прикарпатті до -13 градусів, денні максимуми по всій території країни будуть сягати 0.-5 градусів.

У п’ятницю в Києві хмарно. Вдень невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Температура повітря в межах 0…-2°С.

Вітер у столичному регіоні північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура по Київській області вдень 0…-5°С.

Раніше повідомлялося, що у січні 2026 року середня місячна температура буде нижчою від норми.

299
