В Україні найближчими днями очікується поступове підвищення температури / © Pixabay

Реклама

Упродовж тижня — від 7 до 13 липня — у більшості регіонів України утримається спекотна та доволі мінлива погода. Спека супроводжуватиметься грозами, в окремі дні можливий град та шквалисті пориви вітру.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Понеділок, 7 липня

Реклама

На всій території України встановиться спекотна погода. Вночі опадів не очікується, а вдень та ввечері у західних, Черкаській та Київській областях можливі грози, місцями град та шквали до 17 — 22 м/с. У решті регіонів істотних опадів не прогнозується. Вітер переважно південний, 7 — 12 м/с. Температура вночі становитиме від +15 до +22 °С, вдень ​​від +29 до +34 °С, місцями в центрі, на півдні та на Закарпатті повітря прогріється до +35…+37 °С.

Вівторок, 8 липня

У західних та північних регіонах погода утримається досить нестійкою: очікуються грозові зливи, місцями значні, з ймовірним випаданням граду та шквалами до 17 — 22 м/с.

На решті території країни опади малоймовірні. Вітер південний / південно-східний, 5 — 10 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +17…+22 °С, вдень +29…+34 °С, у центрі та на півдні країни +35…+38 °С.

Реклама

Середа, 9 липня

Грозові дощі збережуться на заході України, а також на Київщині, місцями можливий град та шквали до 15 — 20 м/с. В інших регіонах продовжиться період спекотної та сухої погоди. Вітер змінних напрямків, на Лівобережжі південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря на заході та півночі України вночі становитиме +15…+21 °С, вдень +23…+33 °С, в інших областях вночі +20…+25 °С, вдень +34…+39 °С.

Четвер, 10 липня

Західні області знову опиняться під впливом дощової погоди. Тут місцями можливі сильні зливи з грозами, градом та шквалистим посиленням вітру. На решті території України утримається суха та аномально спекотна погода. Вітер у західній частині буде північного напрямку, у решті регіонів південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря на заході вночі коливатиметься в межах +13…+18 °С, вдень +15…+20 °С. В інших областях вночі +19…+25 °С, вдень +34…+39 °С.

Реклама

П’ятниця, 11 липня

Під впливом малорухомого циклону короткочасні грозові дощі охоплять майже всю територію України, крім південної половини. Можливі град та шквали до 17 — 22 м/с, у західній частині місцями пройдуть сильні опади. Вітер спостерігатиметься змінних напрямків, 5 — 10 м/с. Температура на заході України вночі становитиме +11…+16 °С, вдень +14…+21 °С. В інших регіонах вночі +19…+25 °С, вдень +34…+39 °С.

Субота, 12 липня

Грози та дощі прогнозуються у західних та північно-східних областях, на решті території країни переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, подекуди посилюватиметься до 15 — 17 м/с. Температура на заході вночі коливатиметься в діапазоні +9…+14 °С, вдень +20…+25 °С, в інших регіонах вночі +14…+21 °С, вдень +29…+34 °С у південно-східній частині місцями +35…+39 °С.

Реклама

Неділя, 13 липня

Короткочасні грозові зливи можливі на сході та крайньому заході країни, в інших областях без істотних опадів. Вітер переважатиме змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура вночі на заході України коливатиметься в межах +10…+15 °С, вдень +22…+27 °С, в інших регіонах вночі +14…+21 °С, в денні години +26…+32 °С, місцями на південному сході до +33…+39 °С.

Раніше синоптикиня повідомила, що на початку липня в Україні очікується поступове зниження температури повітря.