Хвиля весняного тепла йде в Україну: де температура підніметься до +19 °С

Україну очікує кілька днів стабільної весняної погоди. Синоптики прогнозують сонце, відсутність опадів і денне тепло до +19 °С.

Прогноз погоди

Прогноз погоди / © pexels.com

В Україні до кінця тижня істотних опадів не прогнозують. У нічні та ранкові години місцями можливий слабкий туман, який швидко розсіюватиметься після сходу сонця. Водночас у деяких регіонах можливі короткочасні нічні приморозки, особливо в понижених ділянках місцевості та в Карпатах.

Про це повідомило видання «Метеопрог».

У четвер, 12 березня, по всій країні збережеться тепла та сонячна погода без опадів. Вітер буде південно-західного напрямку, 3–8 м/с. Уночі температура становитиме -1…+4 °С, вдень повітря прогріється до +14…+19 °С.

У п’ятницю, 13 березня, погодні умови залишатимуться під впливом поля підвищеного атмосферного тиску. Очікується суха погода без опадів, уночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до +5 °С, удень — +13…+19 °С.

У суботу, 14 березня, в Україні пануватиме малохмарна та суха погода. Опадів не передбачається, місцями вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер східний або південно-східний, 5–10 м/с. Уночі температура становитиме -1…+4 °С, удень — +11…+16 °С, у західних областях місцями до +17…+18 °С.

У неділю, 15 березня, виступ антициклону зі сходу зумовлюватиме стабільну та суху погоду по всій країні. Вітер переважно східний, 5–10 м/с. Уночі температура очікується в межах -2…+3 °С, удень — +9…+15 °С, на крайньому заході — до +17 °С.

Нагадаємо, Україну накриває новий антициклон, який принесе аномально теплу погоду. Синоптики вже попередили про небезпеку.

