Хижаки тероризують Хмельниччину: вовки нападають на домашніх тварин і переслідують людей

В Хмельницькій області жителів налякала поява вовків Фото ілюстративне / © УНІАН

Реклама

Жителів Шепетівського району Хмельницької області налякала поява вовків, які стали заходити до сіл, нападати на худобу та навіть переслідувати людей.

Про це йдеться у матеріалі «Суспільного».

Жителька села Орлинці Валентина Гордійчук розповіла, як у червні цього року її переслідував вовк.

Реклама

«Я тікала від вовка, геть капці погубила по дорозі», — згадує жінка.

За її словами, лише завдяки її собакам, які відлякали хижака, їй вдалося врятуватися, встигнувши зачинитись у дворі.

Інша жителька, Надія Наметченюк, повідомила, що вовк перелякав їхню собаку, яка від страху дві години сиділа в будці.

Атаки на домашніх тварин

Мисливці фіксують зростання кількості нападів на домашніх тварин.

Реклама

Голова Шепетівського районного товариства мисливців і рибалок Юрій Пікус повідомив, що з початку 2025 року вовків бачили в десяти селах Шепетівщини.

Так, в селі Броники вовки розірвали козеня, яке випустили на прогулянку.

А в населеному пункті Чотирбоки хижаки вбили собаку, яка була на прив’язі.

В селах Гриців, Орлинці та Сошки місцеві жителі регулярно бачать вовків.

Реклама

За словами мисливця, вовки вперше з’явилися в районі у 2019 році, але їхня міграція посилилася з початком повномасштабного вторгнення.

Мисливці б'ють на сполох

Єгер Шепетівського району Григорій Грицюк підтверджує, що ситуація є небезпечною. Він розповів, що торік йому вдалося застрелити вовчицю, проте інший хижак, вагою близько 80 кг, втік.

Юрій Пікус вважає, що єдиним виходом із ситуації є надання дозволу на відстріл вовків.

«Треба відкривати полювання, щоб вовк хоч боявся», — зазначає він.

Реклама

Очікується, що від листопада буде дозволений бригадний відстріл лисиць і вовків, але лише в полях, що, на думку фахівців, може бути недостатньо ефективним, оскільки більшість часу хижаки проводять в лісах і очеретах.

За підрахунками Юрія Пікуса, наразі в районі мешкає близько 15 вовків, які становлять реальну загрозу для місцевого населення та їхньої худоби.

Нагадаємо, раніше йшлося про відродження лютововка. Перша самка Халісі приєдналась до зграї унікальних хижаків.

Через 12 тисяч років відсутності на Землі, лютововка було воскрешено завдяки передовим технологіям.