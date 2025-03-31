Кібаратака на "Укрзалізницю": чи був витік військових та персональних даних

Наслідки кібератаки на Укрзалізницю / © Associated Press

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Під час масованої кібератаки на «Укрзалізницю» не було витоку військових чи персональних даних.

Про це заявив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський в ефірі «Новини.LIVE».

Він запевнив, що персональні дані пасажирів чи інформацію про військові вантажі УЗ не зберігає на своїх ресурсах компанії, тому ворог просто не міг отримати до них доступ.

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«Жодної інформації про спеціальні або військові вантажі в нашій системі не зберігається. Не вдаватимуся в деталі, але існує інший документообіг, який є захищеним, не є цифровим, який працює відповідно до всіх протоколів по закритих каналах. Тому навіть якщо ворог намагався якусь інформацію щодо цього отримати, то вона захищена і не є доступною через цифрові канали», — стверджує Перцовський.

Так само він спростував інформацію про витік персональних даних пасажирів і наголосив, що «Укрзалізниця» не зберігає їх у своїх системах.

«У нас є обмін даними з „Дією“. Все побудовано в такий спосіб, що система просто надсилає підтвердження чи спростування для певних осіб», — говорить голова правління УЗ.

За словами Перцовського, після кібератаки на понад 90% відновлено функціонал онлайн-сервісів «Укрзалізниці» у сегменті пасажирських перевезень. Для повного відновлення вантажних сервісів, зокрема платежів для підрядників, компанії потрібно ще 2–3 тижні.

Нагадаємо, 23 березня всі онлайн-сервіси "Укрзалізниці" були недоступні через кібератаку.