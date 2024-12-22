Кібератака на держреєстри вплинула на роботу банків: НБУ розробляє нові інструкції

Наразі готуються спеціальні роз’яснення щодо порядку відкриття рахунків в умовах обмеженого доступу до реєстрів.

Внаслідок російської кібератаки доступ до деяких державних реєстрів був обмежений, що ускладнило роботу банків із відкриття нових рахунків та видачі кредитів.

Про це повідомив Національний банк України (НБУ) у відповіді на запит “Інтерфакс-Україна”.

У НБУ зазначили, що наразі усі інформаційні системи Нацбанку працюють у штатному режимі.

“Водночас недоступність окремих державних реєстрів певним чином впливає на роботу банків, зокрема на відкриття нових рахунків і видачу кредитів”, — зазначили у регуляторі.

Нацбанк нагадав, що подібна ситуація виникала на початку повномасштабного вторгнення, коли державні реєстри також були недоступні. У той час центробанк надавав банкам спеціальні роз’яснення щодо порядку відкриття рахунків в умовах обмеженого доступу до реєстрів, і банківська система функціонувала стабільно.

“Зараз готується аналогічний лист для банківської системи”, — повідомили в НБУ, додавши, що це допоможе стабілізувати роботу фінансових установ у поточних умовах.

Нагадаємо, що в Україні 19 грудня сталася наймасштабніша кібератака на державні реєстри за останній час – росіяни вчинили спробу порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Унаслідок атаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.