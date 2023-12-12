Кібератака на "Київстар": коли компанія відновить надання послуг (оновлена інформація)

"Київстар" запевнив, що після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, обов`язково отримають компенсації.

12 грудня 2023 року мережа "Київстару" зазнала наймасштабнішої в історії глобального телеком ринку хакерської атаки, через що абоненти оператора не мали можливості користуватись послугами звязку.

Як компанія "приходить до тями" і коли відновится надання послуг, розповіла речниця "Київстару" Ірина Леліченко у коментарі ТСН.ua.

За її словами, спеціалісти компанії одразу розпочали відновлення сервісів, і станом на 20.00 12 грудня 2023 року частково відновили роботу послуг фіксованого звязку. Наразі спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг, і зроблять все можливе, аби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня 2023 року. Відновлення сервісів може відбуватись поступово, про що обіцяють повідомляти додатково.

Вона запевнила, що після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, обов`язково отримають компенсації.

"Компанія висловлює подяку правоохоронним органам, державним службам, Службі безпеки України за миттєву реакцію і професійну допомогу в вирішенні цієї безпрецедентної ситуації. Вся команда "Київстар" висловлює вдячність абонентам, колегам по телеком ринку, корпоративним клієнтам за розуміння і підтримку", – зазначила Леліченко.

Нагадаємо, сьогоді, 12 грудня у роботі одного з найбільших мобільних операторів України "Київстар" стався масштабний збій.

Генеральний директор компанії заявив, що після масштабної кібератаки на "Київстар" досі незрозуміло, коли вдасться відновити сервіси служби зв'язку. Справу взялася розслідувати СБУ.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про проблеми у роботі "Київстар".

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