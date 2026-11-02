Кібератака на "Повітряну тривогу": усе про "ядерну загрозу", "боєголовки" по Росії та меми про Щекавицю

Злам застосунку «Повітряна тривога», меми про це та кібератака на сервіси МНС РФ / © ТСН

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Пізно ввечері 1 листопада користувачі застосунку «Повітряна тривога» масово отримали фейкові сповіщення про ядерну, радіаційну, хімічну загрозу та вуличні бої. Через вороже втручання роботу сервісу тимчасово призупиняли. Розсилка про «ядерну загрозу» породила хвилю жартів і мемів у соцмережах. А невдовзі аналогічна кібератака спіткала і сервіси МНС Росії, де для росіян поширили неправдиві новини про запуск ядерних боєголовок.

Усе про атаку на застосунок «Повітряна тривога» та сервіси МНС Росії читайте на ТСН.ua.

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Кібератака на застосунок «Повітряна тривога»

У неділю в Україні користувачі застосунку, який сповіщає про повітряні тривоги, отримали повідомлення про нібито ядерну, хімічну, радіаційну загрозу та вуличні бої.

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Такі сповіщення киянам надійшли пізно ввечері:

Фейкові сповіщення в застосунку «Повітряна тривога» (4 фото) © скриншот © скриншот © скриншот © скриншот

У соцмережах припустили, що систему оповіщення про повітряну тривогу могли зламати. Екскерівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також не виключив несанкціонованого доступу до застосунку.

«Може бути кібератака, чекайте офіційних повідомлень», — написав він.

Коваленко також закликав українців не підписуватися на канал, який, за його словами, зламали ворожі хакери.

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«Люди, які підписалися на ворожий ТГ-канал, або хочуть клацнути на якесь ліве посилання — у вас, як мінімум, можуть стирити ваші дані. Тому не натискайте нічого зайвого. Від того каналу відпишіться, в стрічку щось вкинуть, клацнете щось зайве, і все. Обережно поки з цим», — попередив він.

У зв’язку зі стороннім втручанням команда застосунку вимкнула push-сповіщення та тимчасово призупинила його роботу. Користувачів закликали не відкривати посилання, отримані в підозрілих повідомленнях.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що застосунок «Повітряна тривога», ймовірно, зазнав ворожого впливу.

«Жодної радіаційної загрози немає. Зберігайте спокій, слідкуйте за нашими повідомленнями на нашому каналі», — запевнили у ПС.

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Своєю чергою, у КМДА зазначили, що застосунок «Київ Цифровий» та вулична система оповіщення столиці продовжують працювати у штатному режимі.

«Інформація про оголошення та відбій повітряної тривоги також публікується в офіційному Telegram-каналі КМДА. За інформацією Повітряних сил ЗС України, застосунок „Повітряна тривога“, ймовірно, зазнав ворожого втручання. Жодної радіаційної загрози немає«, — зазначили у КМДА.

Міська влада закликала киян не панікувати, утриматися від поширення неперевірених повідомлень і користуватися інформацією лише з офіційних джерел.

Застосунок «Повітряна тривога» відновив роботу

Застосунок «Повітряна тривога» поступово відновив роботу після несанкціонованого втручання сторонніх. Зокрема, користувачі знову отримують push-сповіщення про повітряні тривоги.

На мапі тривог відображаються два рівні небезпеки — жовтий, що сигналізує про загрозу дронової атаки, та червоний, який попереджає про масовану атаку безпілотників або ракетний удар.

У команді застосунку також наголосили, що він не збирає та не використовує персональні дані користувачів, тому люди не зазнали загрози внаслідок інциденту.

Фахівці взялися посилювати захист застосунку, аби не допустити повторення подібних ситуацій.

Опівночі у ДСНС України поінформували, що загальнодержавна система оповіщення працює в штатному режимі.

«Всі сигнали про загрози передаються до обласних адміністрацій та, відповідно, до вуличних систем оповіщення. Стежте за офіційною інформацією органів місцевої влади, а також орієнтуйтеся на сигнали гучномовних пристроїв», — йдеться у заяві надзвичайників.

У ДСНС також закликали у жодному разі не переходити за сторонніми посиланнями та не поширювати неперевірені дані.

Меми про ядерну, хімічну загрозу та вуличні бої

Водночас українці відреагували на інцидент із властивим їм гумором. У соціальних мережах почали активно поширювати меми, присвячені фейковим повідомленням про ядерну, радіаційну, хімічну загрозу та вуличні бої.

Меми про ядерну, хімічну загрозу та вуличні бої (43 фото) © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж

Кібератака на сервіси МНС Росії — сповіщення про «ядерний удар»

Невдовзі після інциденту з українським застосунком «Повітряна тривога» у Росії невідомі здійснили кібератаку на офіційний застосунок «МЧС России» та регіональні канали Міністерства надзвичайних ситуацій у месенджері MAX. Унаслідок цього користувачі отримали неправдиві сповіщення про нібито запуск ядерних боєголовок по всіх регіонах країни.

У фейкових повідомленнях росіян закликали зробити запаси їжі на три тижні та перейти до укриттів у підвалах. Сповіщення також містило напис «Загроза двіжухи» та нецензурні висловлювання. Як носії нібито ядерних боєголовок автори повідомлень вказали P1-SUN — українські дрони-перехоплювачі виробництва компанії SkyFall. Ці безпілотники призначені для знищення російських дронів та крилатих ракет.

Російське відомство підтвердило масштабну кібератаку на свої інформаційні ресурси. Хто саме організував кібератаку, наразі невідомо.

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