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Відновили роботу важливі для ринку нерухомості та авто реєстри

Відновили роботу важливі для ринку нерухомості та авто реєстри

Фото: pixabay.com

Українці знову отримали доступ до важливих реєстрів після кібератак.

В Україні після недавніх кібератак на державні реєстри, здійснених з території Росії, було проведено оновлення важливих даних, які тепер доступні як державними, так і приватними виконавцями.

Про це повідомили у пресслужбі Мінюсту.

Доступно для користувачів 

  • Можливість здійснювати угоди з нерухомістю через відновлення Державного реєстру інтелектуальних прав на нерухомість.
  • Перевірка виконання зобов’язань правоохоронними органами через доступ до Єдиного реєстру боржників.
  • Отримання адміністративних послуг через державних реєстраторів і ЦНАПи.
  • Також відновлено можливість перереєстрації транспортних засобів у сервісних центрах МВС.

Окрім того, поступово будуть відновлюватися послуги для громадян у додатку та на порталі "Дія". Зокрема, це стосується перереєстрації транспортних засобів та погашення заборгованості за виконавчими провадженнями.

Нагадаємо, 19 грудня Міністерство юстиції повідомило про великий збій в мережевій інфраструктурі, що обслуговує державні реєстри. Віцепремʼєрка Ольга Стефанішина заявила, що це була одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України.

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