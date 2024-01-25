Кібератака в Україні: через збої не працюють "Шлях", "Укрпошта" та "Нафтогаз" — подробиці

Сьогодні, 25 січня, в роботі декількох систем України сталися масштабні збої. Через кібератаки тимчасово обмежено надання послуг системи "Шлях", "Укрпошта" та "Нафтогаз".

У роботі інформаційної системи "Шлях" стався технічний збій і доступ до системи тимчасово відсутній.

Про це повідомила Держслужба України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека").

"До уваги міжнародних автомобільних перевізників та водіїв. Через технічний збій роботи дата центру тимчасово відсутній доступ до Системи "Шлях" та офіційного сайту Укртрансбезпеки", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, 25 січня про технічний збій повідомила і "Укрпошта". Поштовий перевізник каже про масштабні проблеми. Водночас у відділеннях є можливість видавати посилки та приймати платежі, але інші послуги поки недоступні.

"У наших IT-системах відбувся значний технічний збій. Наші спеціалісти активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи, але це може зайняти деякий час", — йдеться у повідомленні.

Також про масштабну кібератаку на датацентр повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України". Через атаку вебсайти та кол-центр "Нафтогазу" та "Газмережі" перестали працювати, повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

"Шановні клієнти ГК "Нафтогаз України" та "Газмереж". Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії. Наразі вебсайти та кол-центр не працюють", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в ГУР попередили про нові російські кібератаки. Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зауважив, що у Росії інвестують значні ресурси у кібервійська, щоб завдавати шкоди українській економіці. Тож масштабні кібератаки на кшталт тієї, яку було завдано по українському оператору мобільного зв’язку “Київстар”, Росія повторюватиме у майбутньому.

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