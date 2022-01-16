Кібератака в Україні може бути одним з елементів підготовки до широкомасштабної агресії РФ - Більдт

Наразі в Єврові - найнебезпечніша безпекова ситуації від початку 1960-х років.
Хакарська атака на урядові сайти України може бути одним з елементів до широкомасштабної російської агресії.
Таку думку висловив Співголова Євроради з міжнародних відносин Карл Більдт на сторінці у Twitter.
"Остання кібератака проти країни лише доповнює картину підготовки до широкомасштабної агресії проти країни", - написав він.
Також він наголосив, що наразі в Єврові зберігається найнебезпечніша безпекова ситуації, яка існувала ще на початку 1960-х років.
We are in the most dangerous security situation in Europe since the early 1960’s. The latest in the cyberattack against just add to the picture of preparations for large scale aggression against the country.— Carl Bildt (@carlbildt) January 16, 2022
Нагадаємо:
- У ніч проти 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші. Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру.
- Колишній начальник департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергій Демедюк заявив, що за кібератакою, імовірно, може стояти хакерська група, пов'язана з розвідкою Білорусі.
- За повідомлення Центру аналізу загроз Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC), кібератаки на українські держсайти сталися через шкідливе програмне забезпечення. Воно виглядає як вірус-вимагач, але без механізму стягнення викупу, і використовується, щоб порушити роботу атакованих систем, а не для вимоги виплат.
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