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Кібератака в Україні може бути одним з елементів підготовки до широкомасштабної агресії РФ - Більдт

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Кібератака в Україні може бути одним з елементів підготовки до широкомасштабної агресії РФ - Більдт

Pexels

Наразі в Єврові - найнебезпечніша безпекова ситуації від початку 1960-х років.

Хакарська атака на урядові сайти України може бути одним з елементів до широкомасштабної російської агресії.

Таку думку висловив Співголова Євроради з міжнародних відносин Карл Більдт на сторінці у Twitter.

"Остання кібератака проти країни лише доповнює картину підготовки до широкомасштабної агресії проти країни", - написав він.

Також він наголосив, що наразі в Єврові зберігається найнебезпечніша безпекова ситуації, яка існувала ще на початку 1960-х років.

Нагадаємо:

  • У ніч проти 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші. Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру. 
  • Колишній начальник департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергій Демедюк заявив, що за кібератакою, імовірно, може стояти хакерська група, пов'язана з розвідкою Білорусі.
  • За повідомлення Центру аналізу загроз Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC), кібератаки на українські держсайти сталися через шкідливе програмне забезпеченняВоно виглядає як вірус-вимагач, але без механізму стягнення викупу, і використовується, щоб порушити роботу атакованих систем, а не для вимоги виплат.

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