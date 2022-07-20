Кібератака з використанням шкідливої програми-викрадача: Держспецзв’язок повідомив про небезпечні файли

Атака була спрямована на державні організації України.

Зафіксовано нову кібератаку, що тягне за собою викрадення інформації.

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розповсюдження небезпечного файлу з назвою "Доповідь0507224.ppt".

Файл містить зображення-мініатюру, на якій згадується Оперативне командування "Південь".

Відкриття документу зрештою призведе до виконання на комп’ютері шкідливої програми-стілера AgentTesla та викрадення інформації.

Фахівці припускають, що кібератака була спрямована на державні організації України.

Нагадаємо, нещодавно хакери атакували пошту членів німецької партії "Союз 90/Зелені", постраждали акаунти Бербок та Хабека.

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