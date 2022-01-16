Кібератаки на українські держсайти: у Microsoft оприлюднили перші результати розслідування

У компанії заявили про виявлення шкідливого ПЗ.
Корпорація Microsoft виявила шкідливе програмне забезпечення на кількох українських сайтах, що належать державним установам та організаціям. Воно виглядає як вірус-вимагач, але без механізму стягнення викупу, і використовується, щоб порушити роботу атакованих систем, а не для вимоги виплат.
Про це йдеться у повідомленні Центру аналізу загроз Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC).
"MSTIC виявив докази деструктивної операції шкідливого ПЗ, націленої на кілька організацій в Україні. Це шкідливе ПЗ вперше з'явилося на комп'ютерах-жертвах в Україні 13 січня 2022 року", - заявили в компанії.
Фахівці Microsoft зафіксували ознаки кібератак у десятках систем, які охоплюють кілька державних, некомерційних та інформаційно-технологічних організацій, що базуються в Україні. Жертвами шкідливих програм стали також сайти, пов'язані з критичними відгалуженнями влади, зокрема з медичною службою.
В MSTIC заявили, що кількість атакованих сайтів може зрости, оскільки розслідування продовжується.
Нагадаємо:
- У ніч проти 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші. Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру.
- Колишній начальник департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергій Демедюк заявив, що за кібератакою, імовірно, може стояти хакерська група, пов'язана з розвідкою Білорусі.
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