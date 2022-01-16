Кібератаки на українські держсайти: у Microsoft оприлюднили перші результати розслідування

Кібератаки на українські держсайти: у Microsoft оприлюднили перші результати розслідування

У компанії заявили про виявлення шкідливого ПЗ.

Корпорація Microsoft виявила шкідливе програмне забезпечення на кількох українських сайтах, що належать державним установам та організаціям. Воно виглядає як вірус-вимагач, але без механізму стягнення викупу, і використовується, щоб порушити роботу атакованих систем, а не для вимоги виплат.

Про це йдеться у повідомленні Центру аналізу загроз Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC).

"MSTIC виявив докази деструктивної операції шкідливого ПЗ, націленої на кілька організацій в Україні. Це шкідливе ПЗ вперше з'явилося на комп'ютерах-жертвах в Україні 13 січня 2022 року", - заявили в компанії.

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Фахівці Microsoft зафіксували ознаки кібератак у десятках систем, які охоплюють кілька державних, некомерційних та інформаційно-технологічних організацій, що базуються в Україні. Жертвами шкідливих програм стали також сайти, пов'язані з критичними відгалуженнями влади, зокрема з медичною службою.

В MSTIC заявили, що кількість атакованих сайтів може зрости, оскільки розслідування продовжується.

Нагадаємо:

У ніч проти 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші. Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру.

урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші. Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру. Колишній начальник департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергій Демедюк заявив, що за кібератакою, імовірно, може стояти хакерська група, пов'язана з розвідкою Білорусі.

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