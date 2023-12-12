Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: хто за нею може стояти

У справі про кібератаку на "Київстар" СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на мобільного оператора "Київстар".

Про це сайту ТСН.ua повідомили у Службі безпеки України.

Провадження відкрите за вісьмома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, це:

ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);

ст. 361-1 (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут);

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 111 (державна зрада);

ст. 113 (диверсія);

ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Одна із версій, яку наразі досліджують правоохоронці, – за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби.

Одразу після виникнення інциденту у офіси компанії виїхала оперативно-слідча група СБУ, яка документує всі обставини атаки.

Нагадаємо, сьогоді, 12 грудня у роботі одного з найбільших мобільних операторів України "Київстар" стався масштабний збій. Згодом стало відомо, що йдеться про потужну хакерську атаку.

Генеральний директор компанії заявив, що після масштабної кібератаки на "Київстар" досі незрозуміло, коли вдасться відновити сервіси служби зв'язку.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про проблеми у роботі "Київстар".