Кіберфахівці ГУР атакували ЦВК Росії під час "єдиного дня голосування"
У Росії визнали збій у ЦВК після кібератаки української розвідки.
Кіберфахівці Головного управління розвідки України здійснили атаку на інформаційні ресурси Центральної виборчої комісії Росії під час так званого «єдиного дня голосування».
Про це повідомили джерела у розвідці Суспільному.
За їхніми даними, ціллю DDoS-атаки стали сервери ЦВК РФ, платформа електронного голосування, маршрутизатори «Ростелекому» та сервери порталу «Госуслуги».
У результаті атаки з перебоями працювали цифрові сервіси, що ускладнило можливість голосування для частини громадян Росії.
Голова ЦВК РФ Елла Панфілова підтвердила факт кібератаки. Про проблеми в роботі сервісів також заявив Роскомнагляд.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українця внесено до списку найбільш розшукуваних осіб Європейського Союзу за масштабні кібератаки на провідні світові компанії. За інформацію про його місцеперебування обіцяють 10 мільйонів доларів.