ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
1 хв

Кіберфахівці ГУР атакували ЦВК Росії під час "єдиного дня голосування"

У Росії визнали збій у ЦВК після кібератаки української розвідки.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Хакерська атака

Хакерська атака / © pixabay.com

Кіберфахівці Головного управління розвідки України здійснили атаку на інформаційні ресурси Центральної виборчої комісії Росії під час так званого «єдиного дня голосування».

Про це повідомили джерела у розвідці Суспільному.

За їхніми даними, ціллю DDoS-атаки стали сервери ЦВК РФ, платформа електронного голосування, маршрутизатори «Ростелекому» та сервери порталу «Госуслуги».

У результаті атаки з перебоями працювали цифрові сервіси, що ускладнило можливість голосування для частини громадян Росії.

Голова ЦВК РФ Елла Панфілова підтвердила факт кібератаки. Про проблеми в роботі сервісів також заявив Роскомнагляд.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українця внесено до списку найбільш розшукуваних осіб Європейського Союзу за масштабні кібератаки на провідні світові компанії. За інформацію про його місцеперебування обіцяють 10 мільйонів доларів.

Дата публікації
Кількість переглядів
162
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie