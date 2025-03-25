Кіберфронт працює: онлайн-сервіси "Укрзалізниці" відновлюють у режимі нон-стоп

Пасажирів просять з розумінням ставитися до тимчасової недоступності онлайн-продажів.

В Україні фахівці розгорнули резервну інфраструктуру та діагностують системи для відновлення онлайн-сервісів, які були пошкоджені в наслідок кібератаки.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці"

"У безпечному середовищі розгорнуто резервну інфраструктуру, підготовлено всі компоненти безпосередньо для перезапуску з резервних копій критичних систем, триває ретельна діагностика бекапів та ідентифікація всіх потенційно шкідливих елементів. Відновлюються складні зв'язки між різними системами», - йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця разом з кіберфахівцями СБУ, CERT-UA, Держспецзв’язку та Київстар працює над поверненням онлайн-продажів. Поки сервіси відновлюють, каси на вокзалах працюють у посиленому режимі, поїзди йдуть за графіком.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 23 березня хакери атакували онлайн-системи "Укрзалізниці".

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