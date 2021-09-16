Кіберполіція прийшла з обшуками до торговців компроматом на політиків

Кіберполіція прийшла з обшуками до торговців компроматом на політиків

Співробітники кіберполіції разом із Головним слідчим управлінням Національної поліції викрили Інтернет-мережу, яка публікувала фейковий комромат проти політиків, вимагаючи гроші за його зняття.

Подробиці розповіли в пресслужбі НПУ.

"П’ятеро осіб на 13 підконтрольних вебсайтах розміщували провокаційні та недостовірні відомості про посадовців, політиків, бізнесменів та їхніх родичів. При цьому новини в основному були про корупційну діяльність "героїв". До правоохоронців надійшло кілька звернень від потерпілих", - пояснили в Департаменті кіберполіції.

Слідство встановило, що торговці компроматом незаконно збирали, зберігали та публікували у ЗМІ конфіденційну інформацію про осіб без їхньої згоди. За інформацію джерел, йдеться про сайт "Антикор".

"Поширення такої інформації здійснювалося, поки особа не звернеться із проханням про видалення новин із сайту. Для зворотнього зв’язку зловмисники залишали електронну пошту. У відповіді фігуранти вимагали гроші у криптовалюті та надавали інструкції для їхнього перерахунку на електронні гаманці. На цей час встановлено четверо потерпілих, які перерахували зловмисникам від 150 до 200 тисяч гривень", - заявляють в поліції.

Національна поліція України

За цими фактами проведено обшуки в офісах та оселях підозрюваних у Чернігівській і Київській областях та в столиці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя). Учасникам угруповання загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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