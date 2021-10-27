Кіберполіція спіймала розробника фейкової "Дії", шукають клієнтів зловмисника: яким був застосунок (фото)

За допомогою фейкової "Дії", користувачі створювали фальшиві COVID-сертифікати.

У Запорізькій області правоохоронці викрили 20-річного місцевого жителя, який створив фейкову копію застосунку "Дія". Йому загрожує до шести років позбавлення волі. Також встановлюються особи, які придбали та використовували фейк.

Про це повідомляє пресслужби Мінцифри і Запорізької обласної прокуратури.

Зловмисник самостійно розробив застосунок зі схожим дизайном "Дії". У фейковому застосунку можна було створити будь-який документ — від підробленого паспорта до сертифіката про вакцинацію від COVID-19.

Надалі за гроші збував доступ до вищевказаного мобільного застосунку через Telegram. За інформацією Департаменту кіберполіції Національної поліції України, фейковий застосунок чоловік продавав у месенджері за 100 гривень.

Як уточнюється, фейковий застосунок не мав нічого спільного із застосунком "Дія", адже в розробки не було доступу до жодного з держреєстрів. Під час першої його перевірки можна викрити підробку.

У рекламі чоловік вказував, що застосунок допоможе неповнолітнім безперешкодно купувати алкоголь. Наразі правоохоронці вживають заходів для блокування усіх каналів розповсюдження фейкового застосунку.

Під час проведення обшуків за місцем проживання громадянина виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки.

Офіційний застосунок Дія можна завантажити лише у Play Market та App Store.

Нагадаємо, що "ковідні сертифікати" в Україні безкоштовні. Якщо вам пропонують сертифікат за гроші – це може бути підроблений документ, за що передбачена відповідальність.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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