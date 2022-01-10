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Кіберполіція України та Німеччини викрила міжнародну банду шахраїв, яка заволоділа мільйонами гривень: як працювали

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Кіберполіція України та Німеччини викрила міжнародну банду шахраїв, яка заволоділа мільйонами гривень: як працювали

Департамент Кіберполіції України

За місцями мешкання фігуранта працівники поліції в присутності правоохоронців Німеччини провели обшуки.

Кіберполіція спільно з правоохоронцями Німеччини викрила учасника транснаціональної шахрайської групи, яким виявився 40-річний громадянин України.

Про це поінформувала пресслужба Кіберполіції.

"Кіберполіцейські Харківщини в рамках міжнародного співробітництва викрили 40-річного співорганізатора шахрайської схеми. Громадянин України спільно зі знайомим отримував на хакерських форумах скомпрометовані реквізити банківських рахунків громадян Євросоюзу. Використовуючи ці дані, зловмисники сплачували різні покупки в інтернет-магазинах за кошт потерпілих", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також зловмисники створювали сайти з пропозиціями працевлаштування та набирали торгових агентів. За допомогою створеної системи адміністрування через торгових агентів відбувалося відправлення товарів та забезпечувався подальший збут товарів у східноєвропейському зарубіжжі. Винагороду члени злочинної групи отримували на електронні гаманці.

Загальна сума збитків, завданих потерпілим, сягає понад 18 мільйонів гривень.

За місцями мешкання фігуранта працівники поліції в присутності правоохоронців Німеччини провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони. До проведення слідчих дій також було залучено працівників полку поліції особливого призначення поліції Києва.

© Департамент Кіберполіції України
Департамент Кіберполіції України

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігуранту може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України. Нині інший співорганізатор має статус обвинуваченого в рамках проведення розслідування поліцейськими Німеччини, де перебуває під вартою", - повідомили у Кіберполіції.

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