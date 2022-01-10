Кіберполіція України та Німеччини викрила міжнародну банду шахраїв, яка заволоділа мільйонами гривень: як працювали

Кіберполіція України та Німеччини викрила міжнародну банду шахраїв, яка заволоділа мільйонами гривень: як працювали

За місцями мешкання фігуранта працівники поліції в присутності правоохоронців Німеччини провели обшуки.

Кіберполіція спільно з правоохоронцями Німеччини викрила учасника транснаціональної шахрайської групи, яким виявився 40-річний громадянин України.

Про це поінформувала пресслужба Кіберполіції.

"Кіберполіцейські Харківщини в рамках міжнародного співробітництва викрили 40-річного співорганізатора шахрайської схеми. Громадянин України спільно зі знайомим отримував на хакерських форумах скомпрометовані реквізити банківських рахунків громадян Євросоюзу. Використовуючи ці дані, зловмисники сплачували різні покупки в інтернет-магазинах за кошт потерпілих", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також зловмисники створювали сайти з пропозиціями працевлаштування та набирали торгових агентів. За допомогою створеної системи адміністрування через торгових агентів відбувалося відправлення товарів та забезпечувався подальший збут товарів у східноєвропейському зарубіжжі. Винагороду члени злочинної групи отримували на електронні гаманці.

Загальна сума збитків, завданих потерпілим, сягає понад 18 мільйонів гривень.

За місцями мешкання фігуранта працівники поліції в присутності правоохоронців Німеччини провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони. До проведення слідчих дій також було залучено працівників полку поліції особливого призначення поліції Києва.

Департамент Кіберполіції України

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігуранту може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України. Нині інший співорганізатор має статус обвинуваченого в рамках проведення розслідування поліцейськими Німеччини, де перебуває під вартою", - повідомили у Кіберполіції.

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