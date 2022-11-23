Кіберпонеділок 2022: що це за подія і чим вона відрізняється від Чорної п'ятниці

Кіберпонеділок завжди приходить після Чорної п'ятниці і означає, що час знижок та розпродажів продовжується. Коли Кіберпонеділок 2022 року — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Кінець осені радує українців не лише великою кількістю православних та державних свят. Саме на листопад припадає дві великі події з розпродажами — Чорна п'ятниці і Кіберпонеділок. Останнє свято заснували 2005 року, тому що саме тоді було вперше вжито термін Cybermonday (з англійської мови — Кіберпонеділок) і воно досить швидко стало відомим на увесь світ.

Коли Кіберпонеділок 2022 року

Кіберпонеділок відбувається відразу після Чорної п'ятниці, яка припадає на останню п'ятницю листопада. А це означає, що 2022 року подія відбудеться 28 листопада. Часто інтернет-магазини використовують цей період для проведення цілого "Чорного тижня" або "Чорних вихідних". Враховуючи нестабільність курсу та бажання придбати електроніку за великою знижкою, Кіберпонеділок актуальний навіть під час воєнного стану.

В чому різниця Кіберпонеділка від Чорної п'ятниці

Головна відмінність у тому, що в Кіберпонеділок розпродажі проводять лише інтернет-магазини електроніки. У звичайні дні такі знижки для покупців недоступні. Найчастіше продається за досить низькою ціною те, що давно лежить на складі, але можна вихопити і значну знижку на нові моделі.

Примітно, що Кіберпонеділок вирішили проводити відразу після Чорної п'ятниці не просто так. Вперше розпродажі пройшли в США. Багато офісних працівників повертаються на роботу після тривалих вихідних, але по інерції продовжують шукати знижки вже в Мережі.

Найчастіше під час Кіберпонеділка купують різноманітні ґаджети. А в США найбільше часу в інтернет-магазинах цього дня проводять жінки. Найбільше знижок припадає на електроніку, комп'ютерні ігри, побутову техніку, аксесуари до комп'ютерів та смартфонів.