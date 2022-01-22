Кіберзлочинці виставили на продаж базу даних "Дії": в Мінцифри прокоментували цей факт

Кіберзлочинці виставили на продаж базу даних "Дії": в Мінцифри прокоментували цей факт

На одному з хакерських форумів невідомі кіберзлочинці, виставили на продаж базу персональних даних громадян України.

Кіберзлочинці виставили на продаж базу з 13,5 млн персональних даних громадян України з "Дії".

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Про це повідомляють у соцмережах.

Зазначається, що вчора, 21 січня, на одному з хакерських форумів, невідомі кіберзлочинці, виставили на продаж базу персональних даних громадян України. Вони пропонують дані від кількох державних відомств.

Перша частина – це сервіс diia.gov.ua. Наступними лотами позначили дані з health.mia.software, minregion.gov.ua, wanted.mvs.gov.ua, e-driver.hsc.gov.ua, court.gov.ua.

У Міністерстві та Комітеті з цифрової трансформації України оголошення про продаж "злитих" даних українців внаслідок кібератаки назвали провокацією та продовженням гібридної війни

"Україна продовжує захищатися у гібрідній війні. Основна мета ворога - підірвати довіру до влади фейками про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та "злив"‎ даних українців. Починаючи з минулих вихідних в інтернеті постійно з’являються оголошення щодо продажу даних нібито отриманих під час кібератаки, що відбулася з 13 на 14 січня. У тому числі багато оголошень стосується продажу бази даних Дії. Такі оголошення мають на меті не тільки залякати суспільство. А ще й дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектору", - говорять у Мінцифри.

Тут зазанчають, що користувачами мобільного застосунку Дія є 13,5 млн українців. Застосунок не зберігає персональних даних, а лише відображає те, що зберігається про них у відповідних державних реєстрах.

"Закликаємо українців не піддаватися паніці. Усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах. А оголошення про можливість купити дані, отримані після злому 14 січня, є аферою: шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року. Зараз українські кіберспеціалісти мають об'єднатися, щоб протистояти загрозі та нейтралізувати противника", - говорять у Мінцифри.

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