Кіберзловмисники продовжують тероризувати Україну: у Держспецзв’язку відзвітували про поточну ситуацію

Кіберзловмисники продовжують тероризувати Україну: у Держспецзв’язку відзвітували про поточну ситуацію

Держава контролює ситуацію, запевнили у Держспецзв’язку.

В Україні після безпрецедентної кібератаки 15 лютого на урядові сайти DDoS-атаки тривають.

Про це повідомив заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора на брифінгу.

"Зараз ситуація контрольована. Атака триває. Середні показники потужності атаки сягають десятків гігабіт на секунду. Ми фіксуємо комбінацію методів, тобто цілу низку технологій атаки на ресурси, що свідчить про координацію дій атакувальників, про залучення великого об'єму ресурсів, але ми справляємось", - розповів він.

Жора також пояснив, що з метою не допущення поширення атаки і завдання більшої шкоди інформаційним ресурсам деякі державні сайти були вимкнені, саме тому вони не працювали.

Нагадаємо, 15 лютого масштабної DDoS-атаки зазнали майже всі українські банки, а також низка держсайтів, зокрема сайти Міністерства оборони та Збройних сил.

Потужна кібератака розпочалася і на портал "Дія".

За фактом потужної DDoS-атаки на українські урядові сайти та банки на прохання одного з державних банків кіберполіція почала перевірку та відкрила кримінальне провадження.

Своєю чергою США готові допомогти Києву в розслідуванні.

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