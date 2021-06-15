Кидала дитину у вікно свекрусі: у Дніпрі суд виніс вирок жінці, яка вбила 4-місячне немовля

В результаті немовля забилося, а потім померло.

У Петриківці районний суд виніс вирок 30-річній жінці, яка із необережності вбила 4-місячну дитину. Вона визнана винною і проведе 4 роки за ґратами.

Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

Жінку звинувачували у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.119 та ч.3 ст.135 КК України (вбивство через необережність; залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані).

Подія сталася у листопаді 2019 року. Жінка прийшла до своєї свекрухи, яка після тривалої хвороби була частково паралізованою, щоб залишити на неї двох 4-місячних дітей. Та відмовилася доглядати малюків, тож після сварки обвинувачена, перебуваючи на подвір’ї, розбила вікно будинку свекрухи та намагалася перекинути дітей всередину.

Дитина отримала травму голови та забої, а мати не звернулася до лікаря, внаслідок чого немовля померло.

Свою вину зловмисниця визнала частково. Суд призначив їй покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Черкаській області судитимуть породіллю, яка вбила свою дитину. Після пологів жінка задушила немовля.

Новини України: у Дніпрі рятують трирічну дівчинку з численними переломами та крововиливами

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання