Кидалась на поліцію з мачете: на Львівщині ловили жінку, яка втекла з місця ДТП (фото)

Жінка натравила на патрульних свого бійцівського собаку та била мачете по їхній машині.

На Львівщині 46-річна водійка влаштувала ДТП, втекла з місця події та нападала з мачете на поліцейських під час затримання. Інцидент стався в одному з сіл Стрийського району.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

На лінію "102" звернувся один із місцевих мешканців. За словами чоловіка, його сусідка виїжджала зі свого подвір'я на "Пежо", зіткнулась із огорожею, після чого поїхала в невідомому напрямку.

Поліція розшукала автомобіль жінки на одній з вулиць села. Побачивши правоохоронців, вона почала тікати до свого будинку. Жінка натравила на патрульних свого собаку бійцівської породи, погрожувала фізичною розправою та кілька разів вдарила мачете по службовому автомобілю.

Застосувавши спецзасоби, поліцейські затримали зловмисницю в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Було проведене медичне освідчення, яке підтвердило, що затримана перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманій запобіжний захід.

Окрім того, жінку буде притягнуто до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, скоєння ДТП, залишення місця ДТП, керування транспортним засобом без відповідних документів та дрібне хуліганство.

Нагадаємо, у Львівській області сталась масштабна ДТП. Зіткнулись дві вантажівки та легковий автомобіль. Загинув водій легковика. Винуватцю аварії загрожує до восьми років позбавлення волі.

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