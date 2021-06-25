Кидалася в бійку, побила вікна і погрожувала вбити дитину: молоду маму у дитсадку під Харковом вгамовували правоохоронці

Кидалася в бійку, побила вікна і погрожувала вбити дитину: молоду маму у дитсадку під Харковом вгамовували правоохоронці

Жінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння і розлютилася, коли їй не віддали дитину.

У Харківській області молода мама влаштувала скандал у дитсадку. Спершу вона забула вчасно забрати дитину, а потім кидалася в бійку з вихователями.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.

У Харківській області вихователі звернулися до поліції і соцслужб через те, що з дитсадка не забрали дитину віком 1,9 місяців. За словами працівників дошкільного закладу, вони кілька разів телефонували матер хлопчика, але та не відповідала.

По прибуттю на місце правоохоронці і фахівці служби у справах дітей ухвалили рішення відвезти дитину до лікарні.

Через деякий час до дитсадка заявилася матір дитини. Вона була нетверезою. Після того, як жінці повідомили, що дитину їй не віддадуть, вона стала поводитися агресивно, кидалася в бійку, пошкодила вікна у дитячому садку, а також висловлювала намір зашкодити своїй дитині.

Жінку доправили до міської лікарні, де її оглянув лікар та підтвердив, що правопорушниця перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

"Поліцейські з’ясували, що матір вже неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за невиконання своїх батьківських обов’язків. Стосовно жінки правоохоронці склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч.1, 2 ст.184 (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) та ст.173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - розповіли у поліції.

Служба у справах дітей Первомайської міської ради вирішила вилучити дитину у зв’язку з безпосередньою загрозою її життю та здоров’ю. Матір-дебоширку можуть позбавити батьківських прав.

Нагадаємо, що в Миколаєві затримали жінку, яка влаштувала сварку в лікарні, вибивала двері та била медпрацівників. Вона намагалася забрати сина, який втік від неї, як тільки побачив.

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