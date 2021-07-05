Кидали колоди, штовхали бричку та підіймали гранітні кулі: у Києві обрали найсильнішу людину України

З-поміж десяти учасників найсильнішим виявився спортивний тренер зі Львова.

У Києві відбулися змагання на звання найсильнішої людини України "Богатир року". У ньому узяли участь 10 найсильніших українців.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Перекидали колоду завважки 300 кілограмів, підіймали гранітні кулі у півтора центнера, та штовхали бричку вагою 750 кілограмів - у столиці десять спортсменів зі всієї України боролись за звання найсильнішої людини країни на чемпіонаті "Богатир року 2021".

Склад участників:

1.Олег Силка (м. Київ)

2.Роман Греков (м. Київ)

3.Віктор Климук (м. Київ)

4.Іван Кузміч (м. Київ)

5.Олег Пилипяк (м. Львів)

6.Андрій Ананьєв (м .Красноград)

7.Іван Григоровский (м. Ужгород)

8.Володимир Цифра (м. Ужгород)

9.Іван Деркач (м. Мукачево)

10.Володимир Савостьянов (м. Кремінна)

У програмі турніру було шість силових вправ, їх виконували на час. Хлопці зізнаються, готувались до цих змагань цілий рік. Єдине що, заважало то це – спека.

Фото: facebook Оксана Дмитровская

Переможців визначали за сумою балів. Звання "Богатир року" отримав 25-річний львів’янин Олег Пилипяк. Він 10 років професійно займається важкою атлетикою, бойовими мистецтвами та пауер-ліфтінгом, має звання чемпіона світу зі стронгмену. Ну і наразі працює тренером у власному спортивному залі.

Новини України: у Києві обрали найсильнішу людину країни

Нагадаємо, що український стронгмен Олексій Новіков став переможцем турніру World's Ultimate Strongman - Strength Island в Бахрейні. 24-річний українець підтвердив звання найсильнішого на планеті, яке виборов минулого року в США.

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