Кидали колоди, штовхали бричку та підіймали гранітні кулі: у Києві обрали найсильнішу людину України

З-поміж десяти учасників найсильнішим виявився спортивний тренер зі Львова.
У Києві відбулися змагання на звання найсильнішої людини України "Богатир року". У ньому узяли участь 10 найсильніших українців.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.
Перекидали колоду завважки 300 кілограмів, підіймали гранітні кулі у півтора центнера, та штовхали бричку вагою 750 кілограмів - у столиці десять спортсменів зі всієї України боролись за звання найсильнішої людини країни на чемпіонаті "Богатир року 2021".
Склад участників:
- 1.Олег Силка (м. Київ)
- 2.Роман Греков (м. Київ)
- 3.Віктор Климук (м. Київ)
- 4.Іван Кузміч (м. Київ)
- 5.Олег Пилипяк (м. Львів)
- 6.Андрій Ананьєв (м .Красноград)
- 7.Іван Григоровский (м. Ужгород)
- 8.Володимир Цифра (м. Ужгород)
- 9.Іван Деркач (м. Мукачево)
- 10.Володимир Савостьянов (м. Кремінна)
У програмі турніру було шість силових вправ, їх виконували на час. Хлопці зізнаються, готувались до цих змагань цілий рік. Єдине що, заважало то це – спека.
Переможців визначали за сумою балів. Звання "Богатир року" отримав 25-річний львів’янин Олег Пилипяк. Він 10 років професійно займається важкою атлетикою, бойовими мистецтвами та пауер-ліфтінгом, має звання чемпіона світу зі стронгмену. Ну і наразі працює тренером у власному спортивному залі.
Нагадаємо, що український стронгмен Олексій Новіков став переможцем турніру World's Ultimate Strongman - Strength Island в Бахрейні. 24-річний українець підтвердив звання найсильнішого на планеті, яке виборов минулого року в США.