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Кидали колоди, штовхали бричку та підіймали гранітні кулі: у Києві обрали найсильнішу людину України

Кидали колоди, штовхали бричку та підіймали гранітні кулі: у Києві обрали найсильнішу людину України

З-поміж десяти учасників найсильнішим виявився спортивний тренер зі Львова.

У Києві відбулися змагання на звання найсильнішої людини України "Богатир року". У ньому узяли участь 10 найсильніших українців.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Перекидали колоду завважки 300 кілограмів, підіймали гранітні кулі у півтора центнера, та штовхали бричку вагою 750 кілограмів - у столиці десять спортсменів зі всієї України боролись за звання найсильнішої людини країни на чемпіонаті "Богатир року 2021".

Склад участників:

  • 1.Олег Силка (м. Київ)
  • 2.Роман Греков (м. Київ)
  • 3.Віктор Климук (м. Київ)
  • 4.Іван Кузміч (м. Київ)
  • 5.Олег Пилипяк (м. Львів)
  • 6.Андрій Ананьєв (м .Красноград)
  • 7.Іван Григоровский (м. Ужгород)
  • 8.Володимир Цифра (м. Ужгород)
  • 9.Іван Деркач (м. Мукачево)
  • 10.Володимир Савостьянов (м. Кремінна)

У програмі турніру було шість силових вправ, їх виконували на час. Хлопці зізнаються, готувались до цих змагань цілий рік. Єдине що, заважало то це – спека.

Фото: facebook Оксана Дмитровская / ©
Фото: facebook Оксана Дмитровская

Переможців визначали за сумою балів. Звання "Богатир року" отримав 25-річний львів’янин Олег Пилипяк. Він 10 років професійно займається важкою атлетикою, бойовими мистецтвами та пауер-ліфтінгом, має звання чемпіона світу зі стронгмену. Ну і наразі працює тренером у власному спортивному залі.

Новини України: у Києві обрали найсильнішу людину країни

Новини України: у Києві обрали найсильнішу людину країни

Нагадаємо, що український стронгмен Олексій Новіков став переможцем турніру World's Ultimate Strongman - Strength Island в Бахрейні. 24-річний українець підтвердив звання найсильнішого на планеті, яке виборов минулого року в США.