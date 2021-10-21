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Кидали колоди та каміння: у Польщі зі сторони Білорусі нелегальні мігранти штурмували кордон

Кидали колоди та каміння: у Польщі зі сторони Білорусі нелегальні мігранти штурмували кордон

Фото: gov.pl

У штурмі нелегальним мігрантам допомогали служби Білорусі.

У середу, 20 жовтня, нелегальні мігранти штурмували польсько-білоруський кордон, намагаючись прорватися через нього. Для цього вони використовували усі можливі методи. У цьому їм допомагали служби Білорусі.

Про це повідомляє прикордонна служба Польщі.

“Сьогодні іноземні громадяни з білоруського боку на пункті Уснаж Гурний силою штормували кордон. Вони кидали колоди, каміння у польських прикордонників та солдатів. Їм допомагали служби Білорусі”, — повідомили польські прикордонники.

Нагадаємо, Польща продовжує боротися з міграційною кризою, яку спричинили дії режиму Лукашенка. Через наплив мігрантів польський уряд ввів надзвичайний стан у Люблінському та Підляському воєводствах, який 1 жовтня подовжив на 60 днів. Надзвичайний стан охоплює 183 населені пункти на прикордонній смузі. Раніше парламент Польщі  дозволив висилати з країни мігрантів, які незаконно перетинають кордон.

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