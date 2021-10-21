Кидали колоди та каміння: у Польщі зі сторони Білорусі нелегальні мігранти штурмували кордон

Кидали колоди та каміння: у Польщі зі сторони Білорусі нелегальні мігранти штурмували кордон

У штурмі нелегальним мігрантам допомогали служби Білорусі.

У середу, 20 жовтня, нелегальні мігранти штурмували польсько-білоруський кордон, намагаючись прорватися через нього. Для цього вони використовували усі можливі методи. У цьому їм допомагали служби Білорусі.

Про це повідомляє прикордонна служба Польщі.

“Сьогодні іноземні громадяни з білоруського боку на пункті Уснаж Гурний силою штормували кордон. Вони кидали колоди, каміння у польських прикордонників та солдатів. Їм допомагали служби Білорусі”, — повідомили польські прикордонники.

Dziś cudzoziemcy koczujący po str.białoruskiej na wysokości m. Usnarz Górny siłowo forsowali granicę.Osoby rzuciły kłody drzewa na zabezpieczenia graniczne.Rzucali kamieniami w stronę funkcjonariuszy SG i #żołnierzeWP, ich działaniom asystowały służby

https://t.co/OjijObUdBm pic.twitter.com/5BXLs99Atj — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 20, 2021

Нагадаємо, Польща продовжує боротися з міграційною кризою, яку спричинили дії режиму Лукашенка. Через наплив мігрантів польський уряд ввів надзвичайний стан у Люблінському та Підляському воєводствах, який 1 жовтня подовжив на 60 днів. Надзвичайний стан охоплює 183 населені пункти на прикордонній смузі. Раніше парламент Польщі дозволив висилати з країни мігрантів, які незаконно перетинають кордон.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання